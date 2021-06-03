【過渡房屋】宋皇臺組合屋本月入伙料110基層戶受惠　項目工期僅歷時250天

▲ 位於土瓜灣宋皇臺道「樂屋」項目，今個月基層可陸續入伙。（樂善堂圖片）

首個租用官地、以組裝合成法興建的過渡房屋，位於土瓜灣宋皇臺道及土瓜灣道交界，樓高3層，共有110伙1至3人單位，附獨立廚廁。營運機構樂善堂稱，項目工期僅歷時250天，首批基層預計本月正式入伙。

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位於宋皇臺道及土瓜灣道交界的「樂屋」，建築工程去年6月開始，今年2月下旬已完成所有組合模件安裝，之後進行樓宇設備接駁、安裝、測試及申請入伙紙等工序，4月14日已獲屋宇署批出入伙紙。

樂善堂總幹事劉愛詩稱，「樂屋」項目中央的一棵大樹，成為建築項目的最大挑戰，起初曾一度擔心成為建築限制。然而經過建築顧問設計及規劃後，除保留原有大樹外，更在樹蔭下及樓宇四周，建立綠化花圃區，讓綠化空間佔整體建築面積達兩成。除有助改善居住環境，更可讓家庭共享休憩，樂善堂也可舉辦環保及社區共融等活動。

為延續及更有效運用資源，樂善堂已申請位於彩虹彩興路土地，把將來拆卸後的宋皇臺組合屋，搬到該地皮重新組裝及使用，項目獲運輸及房屋局撥款支持。另外樂善堂於今年第三季，推行全港首個酒店作過渡性房屋項目；另外改建前荃灣信義學校作過渡屋的工程也於第三季展開，並預期明年第一季竣工。另外樂善堂跟會德豐的大埔船灣過渡屋項目，亦將進行顧問招標工作。

另外樂善堂去年成立「樂善堂社會房屋種子基金」，為兒童及家庭提供「社區為本」服務後，今年更創立「社會房屋學院」，舉辦不同工作技能課程，協助居民提升生活技能，提供工作配對及就業機會。

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責任編輯：吳卓峰