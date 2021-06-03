【呼吸有害】昂船洲2000噸金屬廢料躉船起火　深水埗可吸入懸浮粒子超標2倍

▲ (消防處提供圖片)

昨日（2日）一艘載有約2000噸金屬廢料的躉船，在昂船洲大橋對出海面起火，船隻冒出大量濃煙，多區市民報稱聞到刺鼻異味。根據環保署空氣質素健康指數顯示，深水埗是污染重災區，微細懸浮粒子（PM2.5）由晚上8點到10點兩個小時內，從16.4微克／立方米暴增至117.2微克／立方米，暴增6倍；而該區錄得的可吸入懸浮粒子（PM10）同時段亦一度飆升至166.7微克／立方米，較世衛建議水平超標2倍。

化學博士鄺士山K.Kwong在社交網站發文表示，自己遠在沙田也聞到燒膠味，呼籲九龍區市民不要開窗。他其後又指，自己在沙田大圍亦嗅到濃烈燒膠味，直指金屬廢料內必含有電線，這些電線會由俗稱「毒塑膠」的聚氯乙烯（PVC）包裹，故擴散的濃煙肯定含有有毒物質二噁英。

他呼籲市民「有豬嘴戴豬嘴，有納米口罩戴納米口罩，冇就有乜口罩都戴」，並解釋豬咀貼面保護性最強，可隔絕所有微粒，而納米口罩可阻隔小至0.1至1微米微粒。至於普通口罩，一般3微米以上微粒可阻隔。

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環保署空氣質素健康指數顯示，深水埗、葵涌污染相對較嚴重，其中深水埗在晚上8點到10點兩小時內，PM10由33.2微克／立方米暴增至166.7微克／立方米，較世衛建議室外健康PM10水平50微克／立方米超標2倍；而其他區的懸浮粒子指數，晚上10時均不過百位數。

而葵涌由晚上9點起亦見異常，PM10由21.7微克／立方米，到11點時暴增至129.7微克／立方米，成全晚最高水平；而PM2.5在同時段亦由13.0微克／立方米急升至98.3微克／立方米。

根據《香港空氣質素指標》，可吸入懸浮粒子平均24小時的指標為180微克/立方米。世衛則建議，室外健康PM10水平應為50微克/立方米。環保署今年1月公布，PM10及PM2.5於本港整體年均濃度分別是27微克/立方米，以及15微克／立方米。

TOPick就有關情況查詢環保署，獲回覆指，根據環境保護署空氣質素監測站的數據，深水埗及葵涌錄得的懸浮粒子濃度在昨晚8時後上升至較正常高的水平，維持數小時。由於昨天傍晚時分維港主要吹西南風，該在海上火警產生的濃煙隨風吹向深水埗及葵涌一帶，令該區的空氣質素有所影響，深水埗及葵涌今早的懸浮粒子濃度已逐漸回落至正常水平。

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記者：洪芷晴