【豪華生日】酒店筵開18席賀女兒12歲生日　媽媽豪請攝影團隊包辦表演助慶

▲ 內地有媽媽為了女兒12歲生日，在酒店筵開18席賀壽。

在父母眼中，子女的生日都是重要日子，當然要大肆慶祝。在內地山西太原市有12歲「開鎖」宴的民間習俗，但慢慢變成了愈辦愈豪的生日會。當地有媽媽為了女兒12歲生日，在酒店筵開18席賀壽，更有媽媽豪請7位攝影師留下美好回憶，甚至包辦表演助慶。

據《新華社》報道，近日山西太原市的李女士為女兒舉辦12歲生日宴，在當地一間中高檔酒店筵開18席，一圍酒席約2,000多人民幣，菜式包括遼參、清蒸海斑魚、生蠔、烤鴨、鮑魚等。李女士共花了數萬人民幣舉辦生日宴，還有前後的預備工作，花了不少精力。她稱︰

孩子說學校裡的同學都辦，自己不辦沒面子。

花逾20萬慶祝子女生日

當地傳媒向太原市的酒店了解，一名酒店經理透露除了婚宴外，12歲生日宴是他們辦得最多的宴會，幾乎每周都有客人舉行。在太原市一間五星級酒店，有父母為女兒舉行12歲生日宴，現場可見布置奢華，宴會廳以粉紅色作主調，還請來7名攝影師，以及安排小丑及魔術表演。

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酒店職員指出，這場生日宴有20席，每席3,000多人民幣，連同布置、攝影、表演等，客人花費高達約20萬人民幣（約24萬港元）。

山西習俗12歲「開鎖」宴

在山西、陝西、內蒙古等地有12歲「開鎖」宴的傳統習俗，可是小朋友的生日宴愈來愈脫離習俗，像變成父母在「炫富」。山西通寶育傑學校小學老師王玉娟認為，12歲孩子對很多事情似懂非懂，頻繁出席朋輩的生日宴，不但阻礙學習，而且會產生比較甚至炫富心理。

王老師補充，過生日是表達對孩子的祝福，也促進小朋友間的交流。不過，豪華生日宴卻把祝福的原意改變了，影響孩子的價值觀和金錢觀。

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責任編輯：王明芳