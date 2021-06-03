【資助中學】一條龍女校瑪利諾修院學校　歷史悠久盛產政商界名人

▲ 傳統女校瑪利諾修院學校設有中、小學部，屬津貼學校。

名校林立的九龍城區英中學額數目冠絕全港，平均3人爭1學額，而區內更有不少傳統名校保留大量統一派位學額予直屬或聯繫小學，就像瑪利諾修院學校（中學部）保留大量統一派位學額予直屬小學瑪利諾修院學校（小學部），如家長想女兒在中學階段入讀瑪利諾，不太容易。

設中小學部一條龍學校

創校於1925年的瑪利諾修院學校（下稱瑪利諾）是九龍城區的神校之一，設有中、小學部，屬津貼學校，不像私立或直資校能自主選擇學生，但由於是一條龍學校，能為直屬小學部保留80%學位，即大量瑪利諾小學畢業生能一條龍直升上，直屬中學瑪利諾修院學校（中學部）。按教育局公布的《中學一覽表》統計，在即將的學年，瑪利諾修院學校（中學部）只餘11個非保留學額，佔統一派位學額僅約1成。

▲ 瑪利諾修院學校屬一條龍校，不少家長為女兒報名，望入讀小學直升上中學部。（香港經濟日報資料圖片）

瑪利諾修院學校辦學團體為「瑪利諾修院學校基金有限公司」，於1925年創校，屬於著重學術的傳統天主教女校。校訓是「明德惟馨」，著重促進學生在智育、靈育、心智、情意、社交及體藝各方面的發展，學校提供多種學習經歷，促進全人教育和發展，德育方面尤為重視。

重視英語語文能力

瑪利諾以英文為教學語言，中國語文科、中國歷史科及普通話科除外。老師藉著課堂討論及專題研習等提高學生的思考及創作力，在正規時間表內設有閱讀課，亦設有中英文網上閱讀計劃等，培養學生良好之閱讀習慣，使語文能力基礎更加鞏固。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

依校網資料，在2017至2020年文憑試，瑪利諾修學院學生經JUPAS平均有約87%獲本地學士課程取錄，當中港大、中大及科大佔約68.5%，而整體獲本地或海外學士學位取錄高達88.5%，與其他傳統名校一樣，升讀學士學位的比率高於全港平均。

校舍為古蹟 盛產政商界名人

位於九龍塘何東道的校舍面積約5600平方米，紅磚設計最具標誌。於1937年落成的學校主樓採用中世紀修道院或學院的布局設計，列柱迴廊圍繞露天中庭。校舍建築群融合了裝飾派藝術、羅馬式、新喬治亞風格和哥德復興式的建築設計特色，瑪利諾修院學校於2008年列為古蹟。

▲ 瑪利諾修院學校設有中、小學部，校舍面積約5600平方米。（中學概覽圖片）

瑪利諾修院學校的中小學學部均盛產政商界及娛樂圈名人校友，包括已故華懋集團主席龔如心、利孝和夫人兩名女兒、監警會成員及前教育署署長余黎青萍、民政事務局前常任秘書長李麗娟、玩具大王蔡志明女兒蔡加怡等等，而藝人方面有港姐李嘉欣、劉美君等，而關之琳、宣萱和劉小慧等都是瑪利諾小學部校友。

學校網頁 【按此】

同場加映︰大光德萃書院落實幼小中一條龍 首間中學推行IB兼英國高考雙軌課程

TOPick「親子最營食譜大賽」，立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，按此參加

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳