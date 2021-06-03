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【拿督千金】莊思敏上海隔離狂派福利圖　同一睡衣著6晚被質疑不衛生【多圖】

娛樂 17:26 2021/06/03

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熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

莊思敏在上海酒店隔離時不斷自拍。

莊思敏（Jacquelin）早前為工作去到上海，並依足指示在當地酒店隔離，可能在酒店房間太無聊，莊思敏瘋狂玩自拍，並不斷放上社交平台以打發時間，其中不乏大量在床上的性感自拍照！

莊思敏狂晒大尺度自拍照。（取自IG）

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大陣仗出發赴內地

莊思敏因要到上海公幹，出發前已拍片紀錄行程，除與妹妹莊思明及愛犬道別，又攜帶最少5大箱行李出發，坐車期間要再次折返家中，因為她稱遺忘了機頂盒的遙控器，因要用此在上海隔離時在酒店使用。 

到步後，莊思敏即在酒店拍下收到速遞後拆箱的短片，又四處影酒店房間，詳細記下每日生活大小事情。

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其中重點是在IG分享多張性性感照，穿上性感睡衣床上自拍，又大騷長腿，以派福利來消磨時間。

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可是因連續多天都穿着同一件性感豹紋吊帶睡衣自拍，連孖生妹妹莊思華也質疑不夠衛生，留言：「第六日係咪應該換睡衣？」莊思明也有回應：「可能佢會裸睡。」配上哭笑不得的emoji。

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隔離第七天，莊思敏更疑似不穿睡衣自拍，以床單蓋著上身，拍出大量美圖，可是她或感效果不如預期，自嘲留言：「點解人哋staycation 嘅相影得咁靚，而我嘅就咁嘅。」

而至隔離第八天，莊思敏繼續疑似裸睡晒性感自拍照，樂此不疲向網民大方派福利。

莊思敏今日再換下晒腿的性感照。

同場加映：何泳芍訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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