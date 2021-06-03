【疫苗接種】 觀塘凱滙+10萬元簽賬額抽獎網站開放　完成疫苗外傭只可抽獎不可抽樓

▲ 觀塘凱滙+10萬元簽賬額抽獎網站開放。（陳國峰攝）

信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團宣布，共同送出觀塘凱滙一個價值1080萬元、樓面面積449平方呎的全新單位，作為抽獎活動的終極大獎，以抽獎形式送予已接種新冠疫苗的香港永久性居民，以響應政府的疫苗接種計劃。黃廷方慈善基金董事黃永光表示，希望透過推出大抽獎活動，提高香港疫苗接種率。

抽獎網站今日（3日）中午12時開放予公眾查閱資訊，列出有關參與抽獎的常見問題，包括得獎者於領取獎品時須向主辦單位證明其資格，包括向其出示香港身份證正本及香港政府衞生署發出的新冠疫苗接種紀錄正本及/或電子紀錄，並須同時向主辦單位提供書面同意以向政府核實相關接種疫苗的記錄。

至於非本港永久性居民包括持有香港工作簽證的人如家庭傭工，亦有機會贏由黃廷方慈善基金送出的20個獎項，每個為價值10萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額。

年滿18歲並已於2021年9月1日或之前在香港完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民均可參加是次抽獎，包括那些在抽獎活動公佈前已完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民。參加者須於2021年9月1日下午5時30分或之前透過抽獎網站進行登記及遞交申請。

另外，由2021年6月15日起，抽獎活動大使將於香港各處的指定物業的專櫃櫃台（查看地址)）協助公眾人士進行網上登記。

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記者：曾卓鋒