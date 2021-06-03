【婚前婚後】婚後有了子女說多句都嫌噚氣 Esther Chu：缺乏溝通婚姻只剩下責任

▲ 花時間和家人、朋友及社區建立親密關係，才是健康快樂的鎖匙。

總是這樣發生的。當我心裏哼著一首歌，老公也同時想起來唱著。就算哼的是一首非常冷門歌曲，那首歌也會無端端神同步在他腦海出現。

你說這是心靈相通又好，默契又好。我相信結了婚的人，必會明白，兩個人的結合，除了肉體，心靈也是緊扣着的。

所以，夫婦間的直覺通常十分準確，如果婚姻裏有甚麽謊話，是不需要任何證據也能察覺的，這樣的敏感可算是一種保護婚姻的警號，兩公婆是要坦誠的，不應該藏著任何謊言，這是親密關係的必需品。不然，婚姻會有很多暗湧甚至損壞。

夫婦的親密和默契並非理所當然，而是要持續培養的。如果大家闊佬懶理，覺得是對方心裏的一條蟲，瞇埋眼也知道對方在做什麼，認定伴侶必然是這樣想、這樣反應，反而會弄巧反絕，變了停止溝通，只相信自己的睇法而去「睇死」對方。

在大眾傳媒眼中充滿默契的蓋茨夫婦，早前宣布結束27年的婚姻，聲稱「不再相信我們可以作為夫妻共同成長」，箇中離婚的原因應該不只這些，不過，他們所說的「夫妻共同成長」，在婚姻裏是必須的，而成長也是一個不斷改變和增長的過程。

如果一對夫婦一起成長，代表各自也會發生不同的變化，世界也在迅速轉變，需要大家願意繼續專注對方，不斷溝通調節適應彼此的不同，感情和默契才會增長的。

溝通是一種愛的表達，代表你願意聆聽，渴望了解另一半，試問誰不想被人明白了解呢？拍拖的時候大家可以傾到天荒地老，送妳回家後還可以打電話繼續說下去。婚後有了孩子，說多句都嫌噚氣了，我們的心機都花在日常家庭生活要處理事情，夫婦間親密的溝通卻在優先次序的隊尾。

「你最近點呀？」



「有乜嘢好想去做？」



「有乜嘢唔開心？」



「你係咪好攰？」



「有乜嘢我可以同你分擔？」



「呢排諗緊啲乜嘢？」



「有乜嘢想一齊做？」

這些在朋友間仍然會說的關心話，在夫妻間卻認為心照不宣而不再說出口，那麼便抹煞了解仍在變化的對方內心世界。亦因此，夫婦將會越來越少話題，甜蜜說話也費事，一切在心中好了。久而久之，你們的對話只剩下子女，你們的婚姻也只靠着子女而維繫，親密的默契會逐漸消失，婚姻裏只得責任和功能了。

究竟為什麼要結婚呢？不就是想組織一個快樂家庭，大家繼續愛下去？

哈佛大學成人發展研究主任Robert Waldinger在 2015 「TED 演講」中發佈了視為世界最長逾75年的人類生活研究。他的團隊年復一年追踪了 724 名男性的生活，詢問他們的工作、家庭和健康狀況，試圖確定什麼造就健康快樂的生活。

這班最初接受調查的724 名男性中，有 60 人令天仍然活著，繼續參研究工作，其中大多數已經 90多歲了。 研究結果一次又一次顯示，「親密的關係」比金錢或名望更能讓人終生快樂，可以保護人們免受生活的不滿。而人際關係中的美滿程度對健康有強大影響，有助於延緩身心衰退，並且比社會階層、智商甚至基因更能預測長壽和幸福。研究還指出，擁有親密的人際關係不但令自己健康快樂，這種幸福也會延續到他們下一代，他們的子女有著非常顯著的身心健康。

當很多家庭認為金錢、名望和成功是美好生活的基礎。 原來，花時間和家人、朋友及社區建立親密關係，才是健康快樂的鎖匙。

所以，建立美滿家庭並非太難，最難是你是否相信是如此簡單？能否願意在婚姻裏繼續刻意去愛？

同場加映鄭子誠婚姻之道

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