【檢疫酒店】33間檢疫酒店名單公布　新增銅鑼灣皇冠假日酒店及尖沙咀喜來登酒店

▲ 政府公布第四輪指定檢疫酒店計劃涵蓋33間酒店，其中香港喜來登酒店為新增酒店。

​政府今日（3日）公布新增2間第四輪指定檢疫酒店，連同5月20日公布的31間酒店，第四輪指定檢疫酒店計劃共涵蓋33間酒店，提供約9,000房間，合約期由6月20日至8月31日。



港府表示，因應需求，可在有需要時調整第四輪指定檢疫酒店所提供房間的數目。若連同部分酒店可提供的備用房間，第四輪指定檢疫酒店可提供的房間數目逾11,000間。



政府發言人指，鑑於近日對指定檢疫酒店需求的增加，政府決定進一步加大第四輪檢疫酒店的房間供應。除與早前已公布的第四輪檢疫酒店商討開放備用房間以供預約外，亦已落實新增兩間檢疫酒店，相信這些措施將有助滿足抵港人士的需要。政府會繼續密切留意情況，在有需要時，作出調整和安排。

第四輪指定酒店的合約期由6月20日至8月31日，指定檢疫酒店名單如下：

中西區

1. 華大盛品酒店 2. CM+壹棠酒店及服務式公寓 3. 華麗都會酒店 4. 香港JEN酒店 5. 蘭桂坊酒店@九如坊 6. One -Eight-One Hotel & Serviced Residences 7. 華美達海景酒店 8. 香港置地文華東方酒店

東區

1. 華美達盛景酒店

離島區

1. 香港東涌福朋喜來登酒店 2. 富豪機場酒店

九龍城區

1. 紅茶館酒店紅磡機利士南路 2. 富薈馬頭圍酒店 3. 香港嘉里酒店 4. 香港九龍維景酒店 5. 富豪東方酒店

葵青區

1. 香港荃灣帝盛酒店

南區

1. 南灣如心酒店 (前身為如心南灣海景酒店) 2. 奧華·時尚精品酒店．南岸

荃灣區

1. 香港遠東絲麗酒店

灣仔區

1. 華麗銅鑼灣酒店 2. 香港銅鑼灣皇冠假日酒店* 3. 香港灣仔帝盛酒店 4. 頤庭酒店銅鑼灣 5. 香港港島英迪格酒店 6. 問月酒店 7. 帆船精品酒店

黃大仙區

1. 香港九龍貝爾特酒店

油尖旺區

1. 紅茶館酒店油麻地永星里 2. 香港旺角帝盛酒店 3. 華美達華麗酒店 4. 香港喜來登酒店* 5. 香港海景絲麗酒店

*新增酒店

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記者：洪芷晴