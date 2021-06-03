【檢疫酒店】33間檢疫酒店名單公布 新增銅鑼灣皇冠假日酒店及尖沙咀喜來登酒店
政府今日（3日）公布新增2間第四輪指定檢疫酒店，連同5月20日公布的31間酒店，第四輪指定檢疫酒店計劃共涵蓋33間酒店，提供約9,000房間，合約期由6月20日至8月31日。
港府表示，因應需求，可在有需要時調整第四輪指定檢疫酒店所提供房間的數目。若連同部分酒店可提供的備用房間，第四輪指定檢疫酒店可提供的房間數目逾11,000間。
政府發言人指，鑑於近日對指定檢疫酒店需求的增加，政府決定進一步加大第四輪檢疫酒店的房間供應。除與早前已公布的第四輪檢疫酒店商討開放備用房間以供預約外，亦已落實新增兩間檢疫酒店，相信這些措施將有助滿足抵港人士的需要。政府會繼續密切留意情況，在有需要時，作出調整和安排。
第四輪指定酒店的合約期由6月20日至8月31日，指定檢疫酒店名單如下：
- 中西區
1. 華大盛品酒店
2. CM+壹棠酒店及服務式公寓
3. 華麗都會酒店
4. 香港JEN酒店
5. 蘭桂坊酒店@九如坊
6. One -Eight-One Hotel & Serviced Residences
7. 華美達海景酒店
8. 香港置地文華東方酒店
- 東區
1. 華美達盛景酒店
- 離島區
1. 香港東涌福朋喜來登酒店
2. 富豪機場酒店
- 九龍城區
1. 紅茶館酒店紅磡機利士南路
2. 富薈馬頭圍酒店
3. 香港嘉里酒店
4. 香港九龍維景酒店
5. 富豪東方酒店
- 葵青區
1. 香港荃灣帝盛酒店
- 南區
1. 南灣如心酒店 (前身為如心南灣海景酒店)
2. 奧華·時尚精品酒店．南岸
- 荃灣區
1. 香港遠東絲麗酒店
- 灣仔區
1. 華麗銅鑼灣酒店
2. 香港銅鑼灣皇冠假日酒店*
3. 香港灣仔帝盛酒店
4. 頤庭酒店銅鑼灣
5. 香港港島英迪格酒店
6. 問月酒店
7. 帆船精品酒店
- 黃大仙區
1. 香港九龍貝爾特酒店
- 油尖旺區
1. 紅茶館酒店油麻地永星里
2. 香港旺角帝盛酒店
3. 華美達華麗酒店
4. 香港喜來登酒店*
5. 香港海景絲麗酒店
*新增酒店
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記者：洪芷晴