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【檢疫酒店】33間檢疫酒店名單公布　新增銅鑼灣皇冠假日酒店及尖沙咀喜來登酒店

社會 17:21 2021/06/03

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熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

政府公布第四輪指定檢疫酒店計劃涵蓋33間酒店，其中香港喜來登酒店為新增酒店。

​政府今日（3日）公布新增2間第四輪指定檢疫酒店，連同5月20日公布的31間酒店，第四輪指定檢疫酒店計劃共涵蓋33間酒店，提供約9,000房間，合約期由6月20日至8月31日。

港府表示，因應需求，可在有需要時調整第四輪指定檢疫酒店所提供房間的數目。若連同部分酒店可提供的備用房間，第四輪指定檢疫酒店可提供的房間數目逾11,000間。
　　
政府發言人指，鑑於近日對指定檢疫酒店需求的增加，政府決定進一步加大第四輪檢疫酒店的房間供應。除與早前已公布的第四輪檢疫酒店商討開放備用房間以供預約外，亦已落實新增兩間檢疫酒店，相信這些措施將有助滿足抵港人士的需要。政府會繼續密切留意情況，在有需要時，作出調整和安排。

第四輪指定酒店的合約期由6月20日至8月31日，指定檢疫酒店名單如下：

  • 中西區

1. 華大盛品酒店

2. CM+壹棠酒店及服務式公寓

3. 華麗都會酒店

4. 香港JEN酒店

5. 蘭桂坊酒店@九如坊

6. One -Eight-One Hotel & Serviced Residences

7. 華美達海景酒店

8. 香港置地文華東方酒店

  • 東區

1. 華美達盛景酒店

  • 離島區

1. 香港東涌福朋喜來登酒店

2. 富豪機場酒店

  • 九龍城區

1. 紅茶館酒店紅磡機利士南路

2. 富薈馬頭圍酒店

3. 香港嘉里酒店

4. 香港九龍維景酒店

5. 富豪東方酒店

  • 葵青區

1. 香港荃灣帝盛酒店

  • 南區

1. 南灣如心酒店 (前身為如心南灣海景酒店)

2. 奧華·時尚精品酒店．南岸

  • 荃灣區

1. 香港遠東絲麗酒店

  • 灣仔區

1. 華麗銅鑼灣酒店

2. 香港銅鑼灣皇冠假日酒店*

3. 香港灣仔帝盛酒店

4. 頤庭酒店銅鑼灣

5. 香港港島英迪格酒店

6. 問月酒店

7. 帆船精品酒店

  • 黃大仙區

1. 香港九龍貝爾特酒店

  • 油尖旺區

1. 紅茶館酒店油麻地永星里

2. 香港旺角帝盛酒店

3. 華美達華麗酒店

4. 香港喜來登酒店*

5. 香港海景絲麗酒店

*新增酒店

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：洪芷晴

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