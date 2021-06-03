【危駕判囚】8旬教車師傅衝安全島撞斃途人囚16月　官斥行為極自私

▲ 8旬教車師傅涉撞斃途人，今就危駕等罪判監16個月。經濟日報資料圖片

83歲教車師傅去年在油塘道授課後駕駛輕型貨車離開，疑從乘客位爬過司機位時不慎令手制鬆開，貨車撞到前面的私家車，再衝下斜坡，並轉向安全島，撞倒2名過馬路的途人，導致一死一傷。教車師傅早前承認危險駕駛及危險駕駛導致他人死亡兩罪，今（3日）在區域法院被判監16個月，停牌5年。法官認為被告當時可選擇撞上水馬，便不致撞死途人，並猜測被告是想避免自己車輛受損，直斥其行為極度自私，罔顧他人安危。

83歲被告黃啟綿早前承認1項危險駕駛及1項危險駕駛導致他人死亡，控罪指他於2020年1月2日在油塘茶果嶺道與高輝道及高安里交界，危險駕駛一輛輕型貨車，導致一輛私家車損毀以及令林建榮（53歲）死亡。

法官沈小民今判刑時覆述案情指，案發當天中午，身為教車師傅的被告，授課後要求學生將輕型貨車停泊在一條斜路的頂端，學生離開後，被告從乘客位爬到司機座位，車輛突然失控向前移動，撞到停泊在前面的私家車，及後繞過私家車衝下斜路，衝至斜路底端時，撞到安全島上的2名途人，並繼續衝前至撞到行人路路壆才停下，最終導致途人一死一傷。

法官分析閉路片段指，輕型貨車衝下斜路時，高輝道有田螺車等，若轉入必然會相撞，而貨車旁邊另有道路工程相關的障礙物及水馬等，被告故右轉向行人過路處的安全島，明顯是想駛向沒有阻礙的路線。

法官指被告自稱貨車衝下斜路期間「死火」，並發現腳踩煞車制亦無效，軚盤被鎖，他亦沒有時間響安，惟警方事後檢驗卻發現貨車能正常運作。法官同意被告應該是爬過司機座位時，意外碰到手掣，令手制鬆開。但法官認為貨車衝下斜路時，片段顯示車輛仍然操作自如，避開有圍封的道路工程，直指被告說法不可信， 並與檢驗結果不符。

法官斥被告爬去司機座位的行為已需要受到譴責，之後衝下斜路時撞到私家車，被告不應該不顧而去，但他卻駛離現場；若被告顧及途人，可選擇撞上水馬，不致會撞死途人。法官直言悲劇是可以避免的，被告有長達半分鐘時間，多次機會作出不傷及他人的決定，法官認為被告是想避免自己車輛受損，直斥其行為極度自私，罔顧他人安危。

但法官稱讚被告，雖然高齡但仍繼續教車，是可敬的事，去年年底經歷喪女之痛亦令人傷感。法官指被告80多年來無案底，亦有良好的駕駛記錄，被告認罪獲得減刑，判監16個月，停牌5年。但因為他年事已高，法官故不頒下必須上駕駛改進課程的命令。

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記者：林欣樂