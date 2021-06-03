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【大學排名】本港3間大學入亞洲十大　港大續排第4科大微跌3位

社會 17:23 2021/06/03

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港大續排亞洲第4。（經濟日報資料圖片）

英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，簡稱THE）昨日（3日）發布「亞洲大學排名2021」，本港有6間大學上榜、3間打進亞洲十大，其中港大續排第4，為本港大學中排名最高；科大及城大排名均下降3位；中大、理大及浸大排名都有上升，當中浸大排名上升13位。

排名按5大範疇包括教學（25%）、研究（30%）、引文（30%）、國際視野（7.5%）及知識轉移（7.5%），共13項指標評分。本年度有551間來自30個國家或地區的大學參與排名。

本港有3間大學躋身亞洲十大，其中香港中文大學排名升1位，列第7；科大列第8位，但比去年排名略跌3名。城大排名亦下跌1位，列19名；理大及浸大排名均有上升，後者大幅上升13位，排62名。

排名首3位均沒有變化，依次為清華大學、北京大學、新加坡國立大學，其中清華連續3年排名亞洲第一。新加坡南洋理工大學排名上升1位，排第五；日本東京大學、京都大學排名均有上升。至於去年並列第10名的中國科學技術大學及南韓成均館大學，今年跌出十大，分別排15及14位。

THE亞洲大學排名

排名（按年變化） 大學 國家/地區
1 （不變） 清華大學 中國
2 （不變） 北京大學 中國
3 （不變） 新加坡國立大學 新加坡
4 （不變） 香港大學 香港
5 （上升1位） 新加坡南洋理工大學 新加坡
6 （上升3位） 東京大學 日本
7 （上升3位） 香港中文大學 香港
8 （下降3位） 香港科技大學 香港
9 （不變） 首爾大學 南韓
10 （上升2位） 京都大學 日本
19 （下降3位） 香港城市大學 香港
23 （上升1位） 香港理工大學 香港
62 （上升13位） 香港浸會大學 香港

科大回覆查詢時表示，一向視排名為參考，以助了解學校的表現，並掌握需要完善的地方，將一如既往不斷求進，致力貫切教研方面的優秀表現，以提供優質教育及創新科研為己任。

浸大就表示，一向留意大學排名結果，作為持續提升教研水平方面工作的其中一項參考，將不斷求進，致力成為領先亞洲、立足世界的大學。

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記者：黃悅晴

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