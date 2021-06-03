【直資中學】優才書院設DSE及IB雙軌課程　現正招收中一至中四生至6月22日

▲ 優才（楊殷有娣）書院現正招收中一至中四生。（香港經濟日報圖片）

位於將軍澳的一條龍直資學校優才（楊殷有娣）書院，每年都有小量學額取錄外校生，2021-2022學年現正招收Grade 7至10（中一至中四）的新生和插班生，至6月22日截止。而面試將於7月舉行，主要按學生成績和面試表現作取錄條件。

以推動資優教育見稱的優才書院，由即日起至6月22日開放中一至中四的入學申請，有興趣的申請人需到校索取或於學校網頁下載申請表，填妥後連同所需證明文件親身到校或郵寄遞交。

報名要求中英數有1A2B成績

學校網頁特別提到歡迎哪一類學生申請，最好有多於一項才華、可以應付英語學習和分享學校的使命和目標。網頁亦列明報名的先決條件，在中、英、數3科主科中，申請人需取得最少1A2B成績，操行則需有B+或以上。

▲ 優才書院重視發掘學生的才華。（中學概覽圖片）

校方將會挑選申請者參加於6月26日舉行的筆試，經篩選後的申請者將獲邀參加7月的面試。學校的收生準則將按照4個項目評分，以學業成績和面試表現佔最高比例35%；而操行、獎項及課外活動各佔15%。

千禧年創校著重資優培訓

優才（楊殷有娣）書院於2005年創立，資優培訓是該校特色，設立層層遞進的資優策略，從普及性的才華班栽培、小班教學，以發掘孩子的資優特質，再進行小組式及個人化栽培。

▲ 優才書院於2018年開設IBDP課程。（中學概覽圖片）

早於開校初期，已有不少家長提議校方開辦國際文憑大學預科課程（IBDP）課程，讓學生有更多選擇；至2018年，優才書院終成為西貢區第3間提供IBDP的中學。

該校首屆有17名學生修讀IBDP課程，去年IB放榜的成績令人鼓舞，雖然未有狀元誕生，但平均分高達38.9分，在香港考IB的學校當中晉身前列位置。

現時優才書院每年學費由$38,280至$42,680不等，而IBDP課程則高達$85,580，同分11期繳交。

同場加映︰大光德萃書院落實幼小中一條龍 首間中學推行IB兼英國高考雙軌課程

TOPick「親子最營食譜大賽」，立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，按此參加

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯︰林綺玲