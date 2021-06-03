【親子好去處】昂坪360「智醒自然探索家」　完成指定任務贏取禮品包

▲ 昂坪360與美贊臣及滴露首度合作，推出獨家的「智醒自然探索家」活動。

雖然最近疫情稍為緩和，不過家長要為小朋友安排每個周末的好去處，依然是個難題。美贊臣及滴露首度與昂坪360合作，推出獨家的「智醒自然探索家」活動，不但為家長及小朋友設計出一個親近大自然的探索旅程，更透過滴露產品提升衞生標準，全面守護珍貴的親子時光。參加者除了可以75折優惠價購買昂坪360纜車門票外，更可獲得豐富的禮品包，歡度不一樣的親子假期。

「智醒自然探索家」活動於即日起至7月11日在昂坪市集舉行。小朋友可以化身成為小小自然探索家，按照大會提供的任務地圖，帶領家長於昂坪自然基地完成各項指定任務。完成任務的參加者有機會帶走逾港幣$600元的豐富禮品。

▲ 活動由即日起至7月11日在昂坪市集舉行。

註冊積分計劃 參加探索之旅

家長只需進行簡單步驟，即可註冊美贊臣「贊∙賞」積分計劃。一經註冊，即可獲得30積分以換領昂坪360水晶，或標準車廂75折來回門票優惠。參與活動的小朋友會在現場收到「智醒自然探索家任務包」，包括任務地圖及六色水筆，協助小小探索家成功闖關。為守護參加者的健康，場內指定地點均設有滴露消毒搓手液，而每位參加者亦會獲贈50毫升的滴露消毒搓手液，在探索過程中隨時保持雙手潔淨。

成功完成指定任務的小小探索家，將可換領一份價值約港幣$400元的禮物包，當中包括奇趣萬花筒，以及美贊臣智睿系列4號配方奶粉買一送一優惠券；而首500名完成任務的參加者，更可額外獲贈價值約港幣$200元的「小小探索家」望遠鏡，繼續進行探索大自然的旅程。

▲ 小朋友成功完成指定任務，有機會獎取豐富獎品。

利潔時總經理，香港、台灣及跨境業務Pankaj Agarwal表示：

利潔時一直以衞生防護、健康療護、營養呵護為使命，而旗下品牌美贊臣及滴露一向致力與家長同行，守護家人健康，創造優質的親子時光。這次我們很高興能與昂坪360這個熱門旅遊景點攜手推出這項活動，寓教於樂，鼓勵親子共同探索自然之餘，家長及小朋友也能玩得更安心更盡興。

昂坪360董事總經理劉偉明續指，昂坪360致力推動綠色旅遊，一直針對不同客群舉辦多元化的戶外活動，靈活應對逆境下對本地旅遊業的挑戰。

我們很高興可以與信譽昭著的利潔時合作，滿足市民在疫情下對戶外活動的需求，為一家大小提供優質及衞生的旅遊體驗。

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責任編輯：王明芳