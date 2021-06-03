【賞你遊2.0】新巴「人力巴士美食團」　推出報名後半小時宣告爆滿

▲ 人力車觀光巴士將加入本地遊行列。（新巴圖片）

新巴「人力車觀光巴士」最近參與旅發局「賞你遊香港」活動，開辦「人力巴士維港美食遊」旅行團，於6月21日、23日、7月2日及3日舉辦，有關旅行團於推出報名後30分鐘內已火速爆滿，反應熱烈。

坐新巴開篷「人力車觀光巴士」，可體驗香港地道文化，飽覽風景。新巴將安排「人力車觀光巴士」行走，配合本地遊，「人力車觀光巴士」近日亦換上新裝，迎合市場口味。

「賞你遊香港」活動由旅發局推出，新一輪活動共有約190個由不同本地旅行社設計的行程，首批行程已上載至旅發局的網站，涵蓋不同的主題及體驗，包括維港美景、探索文化、尋覓美食、盡興狂歡、大城小區及親子玩樂，

按「賞你遊」計劃，市民於合資格實體零售或餐飲商戶，消費滿800元，即可免費參加本地旅行團。據政府規定，16至64歲的參加者，須下載「安心出行」，並在登上交通工具和進入已展示「安心出行」二維碼的場所，包括景點、餐廳掃描二維碼作紀錄，及配合旅行社《本地遊防疫承諾書》要求。

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責任編輯：吳卓峰