【涉藏炸藥】兩男生涉帶炸藥回校　次被告辯稱以為粉末是梳打粉

▲ 兩男生涉帶炸藥回校，18歲次被告自辯稱以為涉案炸藥是梳打粉。經濟日報資料圖片

中六男生在前年將高性能炸藥TATP帶回校，並交予同學又向老師指「幾好玩嘅」，校方終報警處理。兩男生否認管有爆炸品等共3罪，次被告趙旭今（3日）午自辯，他指案發當日午膳時間在校內與首被告黎文光閒談期間，首被告取出一個內有白色粉末的錫紙包給他，並指燒著會爆，著趙回家玩。趙稱多番拒絕但不果，並且不相信該些粉末會爆，以為只是梳打粉，因黎慣性誇大事實。

案發時為中四生的次被告趙旭（18歲）作供稱，2019年11月27日午膳時間在校內，與首被告黎文光(19歲)閒談有關線上遊戲，兩人手舞足蹈扮演遊戲角色的動作，期間首被告將一個錫紙包遞給他，內有白色粉末，趙遂普通話稱「這是什麼來的」。

趙續指，黎表示「燒咗會爆，殺傷力唔大」，著他拿回家玩，趙指不想要「我唔想要，唔好俾我」，但黎堅持將錫紙包塞到他的手，及後學校打鐘要去集隊，故未能還給黎。趙遂手持錫紙包到禮堂集隊，期間被張善恩老師詢問是什麼，趙敷衍指是茶葉。趙指不想麻煩，打算將它掉到禮堂旁的垃圾桶，但當步出禮堂已被訓導主任截停。

趙供稱，以為白色粉末是梳打粉，不相信會爆，原因是他知道爆竹內的粉末是黑色，與此不同，而且他指黎交談會慣性誇大事實，另趙認為光天化日之下，在校園內不應出現爆炸品。趙指若知道會爆，他會立即遠離，並通知老師。案件明(4日)續。

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記者：陳卓欣