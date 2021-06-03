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【逆天奇案】陳展鵬見證有關疫情感人故事　「小豬比」皇帝女唔憂嫁

娛樂 17:51 2021/06/03

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陳展鵬

陳展鵬、姚子羚及陳自瑤在今日（6月3日）現身TVB將軍澳電視城出席抗疫節目《500日後》的宣傳記招。他們為節目走不同社區，訪問抗疫經歷。

今次藉《500日後》與不同階層人士接觸的陳展鵬表示，見證了很多感人故事，令他覺得很有使命感，同時也自覺渺小。

另外，日前單文柔帶兩歲囡囡陳諾瑤（小豬比）去沙灘玩水，同行還有陳敏之及兒子雷子樂，兩個小朋友十分投緣並手拖手，網民提議對親家。對此，「外父」展鵬指朋友圈子中，以誕男孩較多，所以女孩特別矜貴，笑稱：「讓他們交往吓先啦，拖手仔沒問題。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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