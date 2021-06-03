【逆天奇案】陳展鵬見證有關疫情感人故事 「小豬比」皇帝女唔憂嫁 娛樂 17:51 2021/06/03 分享： 熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞 ▲ 陳展鵬 陳展鵬、姚子羚及陳自瑤在今日（6月3日）現身TVB將軍澳電視城出席抗疫節目《500日後》的宣傳記招。他們為節目走不同社區，訪問抗疫經歷。 今次藉《500日後》與不同階層人士接觸的陳展鵬表示，見證了很多感人故事，令他覺得很有使命感，同時也自覺渺小。 另外，日前單文柔帶兩歲囡囡陳諾瑤（小豬比）去沙灘玩水，同行還有陳敏之及兒子雷子樂，兩個小朋友十分投緣並手拖手，網民提議對親家。對此，「外父」展鵬指朋友圈子中，以誕男孩較多，所以女孩特別矜貴，笑稱：「讓他們交往吓先啦，拖手仔沒問題。」 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【逆天奇案】陳展鵬感激太太為家庭付出 自覺幸運遇上單文柔：多謝她揀了我 15:41 2021/05/25 【逆天奇案】陳展鵬感激太太為家庭付出 自覺幸運遇上單文柔：多謝她揀了我 【星二代學校】陳敏之每日親自接送4歲仔返St.Cat 索腿靚媽示愛︰我係阿仔嘅初戀 18:04 2021/05/31 【星二代學校】陳敏之每日親自接送4歲仔返St.Cat 索腿靚媽示愛︰我係阿仔嘅初戀 【零歲】陳展鵬憶出道即遇低潮信心全心 「煎pan」婚後重整步伐再戰樂壇 18:21 2021/05/10 【零歲】陳展鵬憶出道即遇低潮信心全心 「煎pan」婚後重整步伐再戰樂壇 你可能感興趣 【逆天奇案】陳展鵬感激太太為家庭付出 自覺幸運遇上單文柔：多謝她揀了我 15:41 2021/05/25 【逆天奇案】陳展鵬感激太太為家庭付出 自覺幸運遇上單文柔：多謝她揀了我 【星二代學校】陳敏之每日親自接送4歲仔返St.Cat 索腿靚媽示愛︰我係阿仔嘅初戀 18:04 2021/05/31 【星二代學校】陳敏之每日親自接送4歲仔返St.Cat 索腿靚媽示愛︰我係阿仔嘅初戀 【零歲】陳展鵬憶出道即遇低潮信心全心 「煎pan」婚後重整步伐再戰樂壇 18:21 2021/05/10 【零歲】陳展鵬憶出道即遇低潮信心全心 「煎pan」婚後重整步伐再戰樂壇 育兒心得 家庭關係 爸媽心聲 新冠肺炎疫情 疫情 陳展鵬 陳敏之 陳自瑤 姚子羚