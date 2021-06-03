【澳洲研究】超市食米驗出微塑膠即食飯樣本最多　醫生：長期吸收增患癌風險

▲ 澳洲研究指，超市食米含有微塑膠

食米也受塑膠污染！澳洲科學家5月發表的一份研究指出，從當地超市及雜貨店購買的食米樣本中，全都含有微塑膠。其中，有即食飯樣本的塑膠含量比生米多4倍。本港有腸胃肝臟科專科醫生指出，長期吸收微塑膠會增加患癌風險。

洗米可減少塑膠污染

據衛報報道，研究人員發現，他們買回來的所有食米樣本均含有微塑膠，不論產地是泰國、印度、巴基斯坦、澳洲，或是以塑膠或紙包裝的。洗米後，可減少微塑膠的數量。惟研究人員發現，使用特殊過濾水沖洗食米後，即食飯（預煮米飯）的塑料含量最高，比生米還要高出4倍，證明工業加工過程可能受污染。

研究顯示，在未清洗的情況下，每100克生米平均有3至4毫克微塑膠；清洗後則含有2.8毫克微塑膠。至於即食米，每100克則含有13.3毫克微塑膠。煮飯前洗米可減少塑膠污染20至40%。以澳洲人每年的食米消耗量，每人每年平均約攝取1克塑膠。

澳洲昆士蘭環境健康科學聯盟的Jake O’Brien為是次主要研究人員，他認為原因可能是即食飯（預煮米飯）在包裝之前經過加工處理，而非塑膠包裝本身出問題。除了食米，他還在蝦、蠔、沙甸魚中發現微塑膠。

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長期攝取可增血管硬化及患癌風險

近年來有科學家在人類糞便樣本發現微塑膠。香港中文大學醫學院內科及藥物治療學系腸胃及肝臟科教授胡志遠早前受訪時指，近年已有研究證實從口部攝取的微塑膠，可經腸道免疫系統，進入血液或淋巴系統於體內循環，若長期吸收微塑膠，會增加患上血管硬化、癌症的風險。

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責任編輯：羅嘉欣