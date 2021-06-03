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【香港小姐2021】朱千雪召募新一屆港姐　笑言沒膽量再穿泳衣示人

娛樂 20:12 2021/06/03

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朱千雪出席港姐宣傳活動。

《2021香港小姐競選》在今日（6月3日）於將軍澳電視城舉行召募新一屆港姐宣傳，馮盈盈、陳曉華、鄧卓殷、陳楨怡、郭柏妍現身活動外，很久未有在電視城出現的朱千雪也出席今日活動。

現於律師樓上班的朱千雪笑言年多沒回TVB，所以到來現場時在停車場迷路。至於被問會否再拍劇，她表示：「睇公司同時間安排，暫時未有計劃。」同時直言加入TVB已9年，畢竟有一定感情。

在2012年參選香港小姐並奪季軍的朱千雪稱，參加港姐最大得著是獲得參選經驗，而且當中的訓練課程在任何行業也用得著，更認識到很多好朋友，比如湯洛雯及岑杏贀也是面試時認識。

【香港小姐2021】歷屆港姐雲集《開心大綜藝》　楊思琦爆換泳衣有人跟入更衣室【有片】

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沒勇氣再穿泳裝示人

不過朱千雪坦稱現在回想，覺得自己當年很大膽：「那時沒為意穿泳衣會尷尬，或夠不夠瘦或靚，但現在沒本事再做。。」

她稱，現在體重比起結婚前差不多，但已年多沒扮靚出席公開活動，平時上班都只是穿套裝及化淡妝。

另外，之前常在網上求教烹飪問題的她透露，最近廚藝有所進步，除懂蒸水蛋外更學會煲湯。」

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民選冠軍朱千雪

2012年香港小姐競選，本來冠軍首次由市民一人一票選出，惟最後關頭卻因網上投票系統伺服器發生問題，未能成功執行，最終改為由評判選出三甲。

決賽當晚多位藝人、前港姐，以及TVB高層樂易玲均在鏡頭前公開投朱千雪一票，此外據多方面民意調查，朱千雪也是冠軍，可是最後結果她失落冠軍寶座獲季軍，冠軍為張名雅、亞軍為黃心穎。因此網民稱朱千雪為「民選冠軍」。

同場加映：蔡思貝訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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