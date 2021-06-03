【六四集會】警方呼籲市民不要參與未經批准集結　會部署警力執法拘捕

▲ 警方今在社交媒體表示，參與未經批准的集結有機會違反《公安條例》下的「參與未經批准集結罪」，一經定罪最高可被判處監禁5年。（資料圖片）

警方稱，有團體擬明天在港島區舉行公眾集會，但基於疫情已對有關活動發出「禁止公眾集會通知」，呼籲市民不要參與任何未經批准集結，強調警方會部署足夠警力，果斷執法拘捕。

警方今在社交媒體表示，參與未經批准的集結有機會違反《公安條例》下的「參與未經批准集結罪」，一經定罪最高可被判處監禁5年；宣傳或公布未經批准集結最高可判處監禁12個月。警方又指，參與有關活動亦可能違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），即「限聚令」列明的進行受禁羣組聚集的相關罪行。

警方續指，法庭最近就兩宗未經批准集結案（前年8月18日及8月31日的公眾集會及遊行）的裁決顯示，參與未經批准集結，不論涉及暴力與否，均屬犯法，涉案人等最終被判處不同的監禁刑期；而法庭亦就去年6月4日的一宗「明知而參與未經批准集結」案件中，對被告的違法行為判囚4至10個月不等。

警方強調，公眾集會及遊行上訴委員會早前經聆訊後，已駁回有關公眾集會活動的上訴，維持警方決定，禁止集會舉行。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯︰尹櫻霖