  • 31°C
香港時間 : 2021603日 (週四) 18:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【六四集會】警方呼籲市民不要參與未經批准集結　會部署警力執法拘捕

政治 18:04 2021/06/03

分享：

熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

警方今在社交媒體表示，參與未經批准的集結有機會違反《公安條例》下的「參與未經批准集結罪」，一經定罪最高可被判處監禁5年。（資料圖片）

警方稱，有團體擬明天在港島區舉行公眾集會，但基於疫情已對有關活動發出「禁止公眾集會通知」，呼籲市民不要參與任何未經批准集結，強調警方會部署足夠警力，果斷執法拘捕。

警方今在社交媒體表示，參與未經批准的集結有機會違反《公安條例》下的「參與未經批准集結罪」，一經定罪最高可被判處監禁5年；宣傳或公布未經批准集結最高可判處監禁12個月。警方又指，參與有關活動亦可能違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），即「限聚令」列明的進行受禁羣組聚集的相關罪行。

警方續指，法庭最近就兩宗未經批准集結案（前年8月18日及8月31日的公眾集會及遊行）的裁決顯示，參與未經批准集結，不論涉及暴力與否，均屬犯法，涉案人等最終被判處不同的監禁刑期；而法庭亦就去年6月4日的一宗「明知而參與未經批准集結」案件中，對被告的違法行為判囚4至10個月不等。

警方強調，公眾集會及遊行上訴委員會早前經聆訊後，已駁回有關公眾集會活動的上訴，維持警方決定，禁止集會舉行。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯︰尹櫻霖

相關文章

【法援署】林鄭：社會近年永遠政治立場先行　無理指控將令公義不得彰顯
17:09 2021/06/02
【法援署】林鄭：社會近年永遠政治立場先行　無理指控將令公義不得彰顯
【港區國安法】47人案鍾錦麟申保釋被拒　法官指沒足夠證據不再作危害國家安全行為
今日 13:03
【港區國安法】47人案鍾錦麟申保釋被拒　法官指沒足夠證據不再作危害國家安全行為
【六四晚會】消息：警動員7000警力戒備　湯家驊籲市民考慮有無違法
今日 15:54
【六四晚會】消息：警動員7000警力戒備　湯家驊籲市民考慮有無違法

你可能感興趣

【法援署】林鄭：社會近年永遠政治立場先行　無理指控將令公義不得彰顯
17:09 2021/06/02
【法援署】林鄭：社會近年永遠政治立場先行　無理指控將令公義不得彰顯
【港區國安法】47人案鍾錦麟申保釋被拒　法官指沒足夠證據不再作危害國家安全行為
今日 13:03
【港區國安法】47人案鍾錦麟申保釋被拒　法官指沒足夠證據不再作危害國家安全行為
【六四晚會】消息：警動員7000警力戒備　湯家驊籲市民考慮有無違法
今日 15:54
【六四晚會】消息：警動員7000警力戒備　湯家驊籲市民考慮有無違法
政治 港區國安法 警務處 支聯會 六四事件

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶