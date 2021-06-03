【海下考古】港版鐵達尼沉沒大海近百年無人理　海下考古總會自資勘察獲成果

▲ 香港水下考古總會上月在橫瀾島一帶海底進行海下考古，重新確認「新華輪」位置和現況（陳永康攝）

近百年前的香港招商局有一隻名為「新華輪」的輪船，它在1929年因觸礁而沉沒，同時帶走船上逾300條人命。「新華輪」沉沒近百年一直未有被跟進或保育，直至上月香港水下考古總會在橫瀾島一帶海底進行水下考古，重新確認「新華輪」位置和現況。總會會長胡名川認為，「新華輪」具特別歷史意義，惟由於不影響海事安全，故一直未被保育，總會計劃今年冬天再潛水勘察，更精確記錄有關「新華輪」的歷史。

是次海下考古行動的隊長胡名川是潛水資歷30年的老手，過去亦多次於不同海域進行海下考古。他認為「新華輪」的海難規模是香港歷史中「數一數二」的，但流傳下來的資料始終不多，所以希望透過海下考古，尋獲更多歷史資料，填補史料的空白。

據胡名川了解，其實海事處一直有將「新華輪」的位置記錄在案，但海事處的工作只是保障航道安全，故這架浸沒28米深海的輪船一直未被研究和保育，

就好似主教山配水庫，無人講出黎，政府點會理？

為更詳細記錄「新華輪」的狀況，香港水下考古總會計劃於冬天再度進行勘察，獲取更多珍貴圖像和影片。

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記者：陳梓蔚