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【疫苗接種】總商會推疫苗接種大抽獎　共送出約2000萬元獎品包括500張港鐵全年車票

社會 18:29 2021/06/03

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熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

香港總商會今日（3日）宣布，將於7月至9月舉行抽獎活動，將送出約2,000萬獎品（資料圖片）

為支持政府的疫苗接種計劃，令經濟加快復蘇，香港總商會今日（3日）宣布，將於7月至9月舉行抽獎活動，已接種兩劑新冠疫苗的香港市民可以參與。

總商會表示，抽獎活動將送出總值約2,000萬港元的獎品，包括：

    點擊圖片放大
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    +4

所有年滿18歲或以上、持有有效香港身分證、並在報名參加抽獎時已於香港接種兩劑新冠疫苗的香港居民即可報名參加。幸運大抽獎將每兩星期舉行一次，參加者須於抽獎活動專頁登記報名。有關登記詳情、條款與細則、抽獎日期及獎品將容後公布。

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記者：曾卓鋒

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