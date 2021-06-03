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【危駕候判】涉衝紅燈與電單車相撞　柳俊江認危駕罪候判

社會 18:36 2021/06/03

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柳俊江今於九龍城裁判法院應訊。經濟日報資料圖片

前新聞主播柳俊江涉於2020年12月在尖沙咀駕駛私家車時衝燈，於馬路上一輛電單車相撞，電單車司機倒地受傷，柳俊江事後被控1項危險駕駛罪，今（3日）於九龍城裁判法院承認控罪，案件押後至6月17日判刑，先索取背景及社會服務令報告，柳續准保釋候判。

案件今再提訊時，被告柳俊江（39歲）承認1項危險駕駛罪。

案情指他於2020年12月29日，在尖沙嘴漆咸道南駕駛私家車，至接近梳士巴利道交界時，未有在紅燈前停下，從梳士巴利道駛前的電單車司機收掣不及，撞上被告的車門，並倒在馬路上，被告的私家車則停下。

事件中，電單車司機右腳受傷，送院治療，當日出院，獲批19天病假。警誡下，被告保持緘默，現場附近閉路電視拍攝到被告駕車至交通燈時衝紅燈。

案件押後至6月17日判刑，以索取其背景及社會服務令報告。

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記者：林欣樂

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