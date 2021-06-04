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【靚太安樂窩】廳窄房細靠傢俬佈局補救　型格夫婦零改動間隔打造個性化窩居

休閒消費 13:23 2021/06/04

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500呎間3房2廳開則先天不足，設計師以不改動間隔為大前提，以配色和傢俬佈局等視覺效果修飾缺點。

單位間隔先天不足，504呎卻劃出3房2廳間隔。在不拆牆作間隔大執位情況下，創造實用與美感兼備的家居，的確考驗設計師功力。有80後夫婦花約64萬翻新舊居，希望單位改造後變得簡約耐看，同時加入屋主個性化設計，打造時尚家居。

點擊大圖了解裝修前照片：

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屋主夫婦居住於西灣河嘉亨灣一個面積約504呎單位，對綠色和型格簡單風格情有獨鍾。由於單位開則房細廳窄，加上屋主不想有任何間隔改動，所以設計師以配色及傢俬布局淡化缺點，更利用混搭不同物料為單位注入新鮮感，滿足屋主需要。

客飯廳

由於開則間隔窄長導致客飯廳面積偏小和區域劃分模糊，所以設計師以白色為主色增添寬闊效果，再運用條子牆設計拉闊客廳比例，而牆身和傢俬選色又採用深淺對比來強化分隔區域。

房間

主人房間以白色做主色貫設全屋簡約風格，淺灰色捫布白木床屏配綠色水彩刷痕圖案牆紙，減低房間壓逼感。

書房以淺綠色幾何圖案牆紙配淺色傢俱連貫全屋風格，度身訂造置頂式高櫃可大增儲物空間。

(第三間房只有造油漆，方便業主後加傢俱)

點擊大圖了解裝修前照片：

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廚房

裝修前面積較窄長，難善用空間擺放家具。設計師改用黑框玻璃趟門，既省位又有效阻擋廚房油煙，而長虹玻璃設計可製造明亮視覺效果，透光不透人，隱私度大增。

客廁

灰色泥水泥紋磚、木色收納櫃和黑框鏡面櫃，完全迎合屋主對型格元素的要求。

工程詳情：

裝修時間大約4個月，總費用約64萬，詳情如下：

  • 木器，傢俬 25萬
  • 清拆泥水工程 12萬
  • 水電工程 10萬
  • 雜項 7萬
  • 現場木工 5萬
  • 油漆工程5萬

資料來源：Homeric Interior Design

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責任編輯：張懿慧

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