【靚太安樂窩】廳窄房細靠傢俬佈局補救 型格夫婦零改動間隔打造個性化窩居
單位間隔先天不足，504呎卻劃出3房2廳間隔。在不拆牆作間隔大執位情況下，創造實用與美感兼備的家居，的確考驗設計師功力。有80後夫婦花約64萬翻新舊居，希望單位改造後變得簡約耐看，同時加入屋主個性化設計，打造時尚家居。
點擊大圖了解裝修前照片：
屋主夫婦居住於西灣河嘉亨灣一個面積約504呎單位，對綠色和型格簡單風格情有獨鍾。由於單位開則房細廳窄，加上屋主不想有任何間隔改動，所以設計師以配色及傢俬布局淡化缺點，更利用混搭不同物料為單位注入新鮮感，滿足屋主需要。
客飯廳
由於開則間隔窄長導致客飯廳面積偏小和區域劃分模糊，所以設計師以白色為主色增添寬闊效果，再運用條子牆設計拉闊客廳比例，而牆身和傢俬選色又採用深淺對比來強化分隔區域。
房間
主人房間以白色做主色貫設全屋簡約風格，淺灰色捫布白木床屏配綠色水彩刷痕圖案牆紙，減低房間壓逼感。
書房以淺綠色幾何圖案牆紙配淺色傢俱連貫全屋風格，度身訂造置頂式高櫃可大增儲物空間。
(第三間房只有造油漆，方便業主後加傢俱)
點擊大圖了解裝修前照片：
廚房
裝修前面積較窄長，難善用空間擺放家具。設計師改用黑框玻璃趟門，既省位又有效阻擋廚房油煙，而長虹玻璃設計可製造明亮視覺效果，透光不透人，隱私度大增。
客廁
灰色泥水泥紋磚、木色收納櫃和黑框鏡面櫃，完全迎合屋主對型格元素的要求。
工程詳情：
裝修時間大約4個月，總費用約64萬，詳情如下：
- 木器，傢俬 25萬
- 清拆泥水工程 12萬
- 水電工程 10萬
- 雜項 7萬
- 現場木工 5萬
- 油漆工程5萬
【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI
訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2
同場加映：豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位【下一頁】
責任編輯：張懿慧