【疫苗接種】有家長對12歲少年可接種疫苗表示保留　亦有家長稱聽到專家意見後較為放心

▲ 港府批准復必泰疫苗的接種年齡下降至12歲或以上。（資料圖片）

港府今日（3日）公布下調「復必泰」接種年齡至12歲以上人士，有關為12至15歲青少年接種復必泰疫苗的安排，將於下星期初公布。有家長對12歲少年可以接種疫苗表示保留，另有家長則指聽到專家意見後表示較為放心，並會盡快安排兒子接種。

即看家長反應：

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賴太表示為了抗疫自己及丈夫稍後會去打疫苗， 希望觀察到疫苗沒有副作用，才會帶年幼子女往打疫苗， 聽到專家意見12歲小朋友可以打疫苗易較放心， 會對12歲小朋友接種疫苗更有信心。

陳太則表示，對12歲青少年可以接種疫苗有保留，因自己與丈夫接種疫苗後感到不適，有發燒及失眠情況出現，所以暫時不會考慮帶兒子往接種疫苗。

有一名16歲就讀中四的兒子、任職貨船工人的李先生表示，自己早已在三月份接種疫苗，早前家中16歲就讀中四的兒子因太年幼而不知何時可以接種，現在聽到專家指16歲可以打疫苗，會盡快安排兒子往接種疫苗。

任職保安員的伍先生對12歲人士可以接種疫苗表示贊成，認為為己為人應該接種疫苗，不用政府鼓勵亦應該參與。

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記者：黃傑偉