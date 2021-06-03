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【福島核事故】日本政府稱有機制確保食品安全　冀港澳撤銷進口食品管制

社會 19:04 2021/06/03

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日本10年前發生「311」大地震，引發福島核電站核洩漏事故。

日本政府計劃最快2年後將福島核電站的核廢水排出大海，引發世界各國關注。日本相關政府人士強調，核廢水會經過淨化及稀釋100倍才排出大海，對海洋及人體影響非常小，又指當地水產食品符合食物安全標準，希望香港與澳門按科學基礎，撤銷有關管制。

日本10年前發生「311」大地震，引發福島核電站核洩漏事故。日本政府人士指，全球54個國家或地區相繼向日本進口食品實施管制，至今仍有14個包括香港和澳門，仍對當地食品實施管制。

有關人士指出，當局一直有機制監管食品安全，其標準更比國際食品法典嚴謹10倍；而近年亦沒有發現當地海產食品含放射物質，希望香港與澳門按科學基礎，撤銷有關管制。

日本早前決定將福島核電站的核廢水排出大海。當地政府人士重申，核廢水是經過淨化和稀釋100倍後，再通過由獨立運作的日本原子能規制委員會批准才可排出，過程前後亦會定期由國際原子能總署審視，預計最快2年後才可排出核處理水。

有關人士又指，按照聯合國原子輻射影響科學委員會建議評估後，發現核廢水的幅射影響，遠低於自然放射線影響的十萬分一，相信有關排放對海洋造成的影響非常小。

日本排核水的決定亦引起各國的關注，包括中國國務委員兼外長王毅近日批評日方不能掩耳盜鈴，將核廢水一排了之；南韓外長鄭義溶亦反對日方未經諮商鄰國決定把核廢水排出大海。

日本政府人士回應指，明白各國對事件的關注，為增加計劃的透明度，會考慮邀請鄰國的專家前往當地視察了解。

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記者：陳子謙

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