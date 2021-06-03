【特別天氣報告】熱帶氣旋彩雲逼近港600公里　天文台指對本港無直接威脅【附未來9天天氣預報】

▲ 根據天文台預測路徑，熱帶風暴「彩雲」成為今年首個進入本港800公里範圍的熱帶氣旋，明日（4日）最接近本港，或逼近港600公里範圍。(經濟日報資料圖片)

本港踏入夏天，天氣多有不穩。天文台預測，位於華中的一道低壓槽會橫過華南沿岸，並在明日（4日）及周六（5日）初時為該區帶來大驟雨及雷暴；而一道廣闊低壓槽會在下周初至中期為南海北部及華南沿岸帶來不穩定天氣，未來9日亦料有雨。

天文台又指，熱帶氣旋「彩雲」今早進入本港800公里範圍，預料會採取偏北路徑，於今（3日）、明兩日移向呂宋海峽及台灣南部一帶，並與香港保持一定距離，逐漸減弱，對本港沒有直接威脅。

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根據天文台預測路徑，熱帶風暴「彩雲」成為今年首個進入本港800公里範圍的熱帶氣旋，明日（4日）最接近本港，或逼近港600公里範圍。在正午12時，彩雲集結在碧瑤之西北偏西約250公里，預料初時向西北偏北移動，時速20公里，稍後轉向東北偏北移動，移向呂宋海峽及台灣南部一帶。

天文台料明日大致多雲，有幾陣驟雨，稍後雨勢有時頗大及有狂風雷暴；氣溫亦稍降至介乎27至31度。而周六（5日）亦料大致多雲，初時有大驟雨及有狂風雷暴，日間驟雨逐漸減少；市民周末如要外出則要留意天氣變化。

而下周日（6日）則料重見陽光，天文台料當日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨；氣溫亦稍回升至介乎27至32度。

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責任編輯：洪芷晴