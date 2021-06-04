【升中派位】考入沙田區英中盼為人師表　好學女生︰好老師可以改變學生

▲ 聖公會主風小學小六女生江之琳獲心儀英中取錄。

早前中一自行分配學位結果公布，位於沙田區的聖公會主風小學小六女生江之琳獲心儀英中取錄。之琳曾在中文閱讀理解遇上難題，靠著多閱讀來跨越障礙。她的求學之路出現不少好老師，既改變了她，也令她將來有意為人師表。

11歲的江之琳在聖公會主風小學就讀小六，自小成績不俗，保持全級10名內，而且名次更愈考愈前，高小不時考入三甲。之琳在中一自行分配學位階段，獲沙田區首屈一指的英中聖公會曾肇添中學取錄，家人都為她能入讀心儀的中學感到無比興奮。媽媽江太說︰

她記性很好，幾乎過目不忘。在她一二年級時發現，老師教過的她都很入腦。

▲ 11歲的之琳自小成績不俗，高小不時考入三甲。（受訪者提供照片）

靠睇書扭轉中文閱讀理解弱點

之琳自知中文能力較弱，坦言「小一至小四中文不多拎A」，尤其不擅長閱讀理解，要長答的問題，她只能做到短答。為了改善自己的弱項，之琳下了不少苦功，想中文好離不開不二法門，就是靠多睇書去理解文章內容。她又不時到圖書館借閱，鍾情推理小說、魔法奇幻故事，中文程度藉閱讀提升了不少。

她有自己一套溫習策略，中文科先理解課文，再研究文後問題，英文及數學科多做練習，常識科則多看電視新聞、多做情境題。擅長數學的她喜歡動腦筋思考，補習老師一般會給她中一二程度的數學練習，她樂於向難度挑戰。

之琳不單是讀書型學生，也有參與不同的課外活動發展興趣及才能，例如學校的英文辯論隊和奧數班，而且早於K3起學習爵士舞，靠著跳舞來紓緩學習壓力。

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感恩全職媽媽照顧 父辛勤工作

或許之琳天生是讀書的材料，但好學用功是後天培養的。小朋友並非都愛學習，之琳自言屬於較喜歡讀書的一類，考試前大多自行安排時間溫習，自動自覺讀書，但她笑說有時不免要媽媽提點。雖然之琳是家中孻女，但她思想成熟，明白父母的辛勞。

媽咪從小教我要讀飽書，知識對將來有幫助。爸爸是夜更的士司機，工作辛苦，一星期只放假一日。

江太是家庭主婦，全職照顧一對子女，之琳還有一個中五的哥哥。她坦言湊仔女壓力不少，「幾乖都有崩潰時」，不過慶幸他們都算生性。每個父母都望子成龍、望女成鳳，江太對子女並非寄予厚望，但希望他們至少能讀到大學，畢業後找到一份自己喜歡又理想的工作，生活快樂無憂。

▲ 之琳感謝父母辛勞照顧，以好成績報答他們。（受訪者提供照片）

受好老師影響盼為人師表

「我細個每個班主任都對我好好」，受一直以來遇到的好老師影響，之琳有意將來投身教育工作，成為一位老師。她猶記得小四時對常識科的興趣不大，因而這科成績不及英數，但當時的常識科老師不時鼓勵她，又給予她機會參加課外活動，例如到上海交流，參觀各式各樣的展覽，令她慢慢對常識科產生興趣。她有感︰

好老師可以改變一個學生，他們的身教和言教都影響我。

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記者：駱秀玲