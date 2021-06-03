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【假學歷】九龍城一補習社老師虛報學歷　海關以涉違商品說明條例拘3人

社會 19:19 2021/06/03

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38歲女導師（右一）涉違反商品說明條例被捕。（曾秋文攝）

九龍城一補習社老師資歷不乎，懷疑作出虛假陳述，涉嫌違反商品說明條例。海關（3日）今日採取行動，到上址拘捕3人，包括一名38歲男董事、38歲女導師及一名29歲女銷售員。行動中檢取一些該名導師作出虛假資歷的宣傳物品。

即看行動過程及詳情：

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海關今年四月接獲舉報，指九龍城一間補習社的老師資歷不乎，懷疑作出虛假陳述，涉嫌違反商品條例。該間補習社聲稱一名補習老師畢業於一間本地大學，並擁有高等程度及中學會考優異成績。

海關不良營商手法調查組指揮官楊郁文表示，經調查後海關今日作出放蛇行動，到上址購買該名老師的補習課程，最後並拘捕該間補習社一名38歲男董事、38歲女導師及一名29歲女銷售員，行動中檢取一些該名導師作出虛假資歷的宣傳物品。

楊表示，該名女補習老師由2015年在該間補習社開始任教，主要對象為初小至高中的學生，並且教授英文班為主，調查發現該名女老師並沒有在聲稱的大學畢業，而公開考試的成績亦不是她聲稱的優異成績。

海關呼籲各位家長 ，暑假臨近而且面授課程亦逐步恢復，家長購買此類補習服務時要加倍留意師資情況，亦應保留課程章程及收據等 。

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記者：曾秋文

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