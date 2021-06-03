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【新冠疫苗】本港累計已接種疫苗劑量破250萬劑　昨6人打針後送院

社會 21:45 2021/06/03

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本港累計已接種疫苗劑量破250萬劑。（資料圖片）

新冠疫苗接種計劃踏入第98日，港府今（3日）公布，再多3.6萬人打針，其中12,200打首針科興、11,600打首針復必泰，另有5,100打次劑科興、7,300打次劑復必泰，至今共約144萬人已接種第一針、約106萬人已接種第二針，累計已接種疫苗劑量破250萬。

TOPick會定期更新最新的打針優惠措施，詳情如下：

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此外，今共約37,900人市民在網上預約接種疫苗，其中24,300名市民約打復必泰、13,600名市民約打科興。

另外，過去24小時共有6宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，目前情況穩定，其中4人已經出院，1人不遵從醫生勸告自行出院，1人未經診症自行離開醫院。

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記者：曾卓鋒

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