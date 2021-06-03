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【畢業禮】教育局局長楊潤雄出席東華三院聯校畢業禮　寄語同學抓緊每一個學習機會

社會 22:06 2021/06/03

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熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

教育局局長楊潤雄今日（3日）出席東華三院聯校畢業典禮。（楊潤雄FB）

教育局局長楊潤雄今日（3日）出席東華三院聯校畢業典禮，提到今年畢業禮的主題為「感恩珍惜．積極樂觀」，正如與教育局「我的行動承諾」活動的年度主題有所呼應。

即看聯校畢業典禮情況：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

他同時借藉此抒己見，提到疫情肆虐全球，無論政府、學校，以至學生和家長都面對巨大挑戰，「相信同學在經歷過這些不平凡的日子後，更加懂得珍惜與親人、同學相聚的每一刻，抓緊每一個得來不易的學習機會」。他續指，同學將來繼續以「感恩珍惜．積極樂觀」的態度應對各種困難和轉變。

另外，他亦提到東華三院作為香港歷史最悠久的慈善團體，其

服務涵蓋不同範疇，惠及社會各階層。教育服務方面，東華三院一直秉持「興學育才」的信念，重視「全人教育」，多年來不斷投放資源，豐富學生的學習經歷。

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記者：曾卓鋒

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