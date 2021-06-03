【疫苗接種】22歲港大醫科生接種第二劑復必泰後4日中風　現留醫廣華醫院深切治療部

▲ 22歲港大醫科生接種第二劑復必泰後4日中風，現留醫廣華醫院深切治療部。（經濟日報資料圖片）

再有接種新冠疫苗後出現嚴重副作用個案。據了解，一名22歲港大醫科學生上月接種第二劑復必泰疫苗後，於5月25日中風，送到廣華醫院，留醫深切治療部，情況穩定。最新消息指，患者腦內出血，現已轉到神經外科病房留醫。

消息透露，患者分別於4月30日及5月21日接種復必泰疫苗，據報其本身健康。

廣華醫院發言人證實一名病人於5月25日經急症室入院，現時情況穩定；院方又指一般而言，如求診病人曾經接種新冠疫苗，並發生屬於接種疫苗的嚴重或非預期異常事件類別，醫護人員會按機制向衞生署呈報，衞生署的專家委員會會進行審議，包括進行因果關係評估。

衞生署發言人回覆表示，廣華醫院於5月26日向衞生署呈報一宗涉及新冠疫苗異常事件，根據紀錄該個案為一名22歲男子於4月30日及5月21日，在社區疫苗接種中心接種了兩劑復必泰疫苗。

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記者：陳正怡