【大灣區】林鄭：深信會陸續推出更多便利港人措施

▲ 林鄭向商界簡介十四五規劃綱要帶來的機遇。（政府新聞處圖片）

特首林鄭月娥今向逾200位來自本地和國際的商界人士介紹十四五規劃帶來的機遇，鼓勵他們受惠國家發展藍圖和行動綱領的同時，為國家發展作貢獻；又鼓勵國際企業和商會善用香港的獨特優勢，開拓內地和東盟巿場。

林鄭今在香港總商會舉辦的160周年特邀貴賓演說網上研討會上指，為讓港人把握國家發展帶來的機遇，粵港澳大灣區建設領導小組推出多項措施，便利港人在大灣區內地城市升學、生活和工作。「我深信更多便利措施會陸續推出。」不過她指出，香港須培養香港市民更強的國民身分認同感。



研討會上，林鄭回應了參與者就放寬旅遊限制、檢疫安排、非華裔居民免簽證入境內地安排等議題的提問。

她又感謝香港總商會和眾多企業，大力支持政府於本周展開的「全城起動 快打疫苗」運動，提供措施方便僱員接種疫苗，並推出各項疫苗獎賞計劃。

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責任編輯：林曉君