薛永恒透露「小秘密」　上班首件事做甚麼？

▲ 創新及科技局局長薛永恒期望下一代能更好地掌握科技，善用科技令香港變得更有智慧。（網上截圖）

港府將會推出「奇趣IT識多啲」計劃，培養小學生對創新科技的興趣。創新及科技局局長薛永恒早前與三名小學生，拍攝有關計劃的宣傳短片，他在影片中向同學透露一個「小秘密」，指他每天回到辦公室後做的第一件事，就是寫下工作清單，每做好一個工作就會在清單上「剔一剔」，不過，他就笑言︰「通常都做不完！」。

「奇趣 IT 識多啲」計劃下，所有公帑資助小學可在2021/22至2023/24三個學年內，向政府資訊科技總監辦公室申請最高40萬元的資助。創新及科技局今日在社交媒體上載名為「小腦袋大未來」的宣傳影片，在影片中與薛永恒對談的三名小學生，來自英皇書院同學會小學第二校，他們曾於校內合作研發「智能座廁」，獲得「全港小學生運算思維比賽2020」最佳科技應用獎，以及Scratch組別冠軍。

三名同學在影片內對薛永恒作出連番提問，先問薛會如何推廣他們發明的「智能座廁」，薛永恒就指，他會先邀請專業學會推廣產品，再邀請大眾傳媒訪問三位同學。

之後，三位同學又問及薛永恒作為局長的工作日常︰「你平日在立法會開會後有甚麼做？」，薛回應指，他會與不同界別的人會面聆聽意見，亦會與同事一起準備到立法會開會時所需的文件。

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