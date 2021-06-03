【戰略物品】海關警方採取聯合行動　2男藏防毒面罩及過濾器被捕

▲ 香港海關及警方今日（3日）採取聯合行動，打擊非法進口戰略物品活動，分別在大埔和大圍檢獲一批懷疑未領有有效進口許可證的戰略物品，包括14個防毒面罩及7個過濾器，並拘捕兩人。（香港海關）

香港海關及警方今日（3日）採取聯合行動，打擊非法進口戰略物品活動，分別在大埔和大圍檢獲一批懷疑未領有有效進口許可證的戰略物品，包括14個防毒面罩及8個過濾器，並拘捕兩人。案件仍在調查中，3名被捕人士現正保釋候查，不排除會有更多人士被捕。

執法部門早前接獲舉報，指有人在網上出售懷疑非法進口的戰略物品。經調查後，海關及警方今日採取聯合執法行動，在大埔一個住宅單位內檢獲一批懷疑未領有有效進口許可證的戰略物品，包括12個防毒面罩及7個過濾器，並拘捕1名27歲懷疑涉案男子。警方同時於單位內檢獲7支仿製槍械及2部無線電對講機，會作出跟進。

其後，執法人員於大圍拘捕另一名懷疑涉案的14歲男子，並在他身上檢獲2個涉案的防毒面罩及1個過濾器。

海關提醒市民，尤其年青人，切勿以身試法。根據《進出口條例》，任何人如沒有有效許可證而輸入或輸出《進出口（戰略物品）規例》管制清單內列明的防毒面具、過濾器或頭盔，即屬違法。一經定罪，最高可被判處無限額罰款及監禁7年。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒