麥當勞聯乘人氣天團BTS推The BTS Meal　新增兩款韓式風味麥樂雞辣醬

▲ 韓國天團BTS防彈少年團7人齊為「The BTS Meal」加持。（官方圖片）

麥當勞早前孖Mirror的姜濤推出姜B餐之後，今次再獲韓國天團BTS防彈少年團7人齊齊加持，「The BTS Meal」終於登陸香港！值得留意是兩款充滿韓式風味的全新麥樂雞醬，一解大家久久未能出遊之苦。

麥當勞與韓國天團BTS防彈少年團齊推「The BTS Meal」，包裝更以BTS的代表顏色─紫色作主題，無論是麥樂雞盒、汽水杯或是紙袋，均以紫色配上BTS Logo花紋。

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原來BTS各成員皆最愛吃麥當勞的麥樂雞，因此「The BTS Meal」就包括一盒9件麥樂雞，並配以兩款充滿韓式風味的全新麥樂雞醬，分別是蒜辣蛋黃醬及韓式甜辣醬，略帶微辣味道，此外套餐還包括中薯條和中汽水。

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麥當勞更為粉絲們送上BTS的廣告拍攝花絮，大家只要登入麥當勞手機App，就可以欣賞「BTS 360 Backstage 花絮 #1」，其後App更會每周更新，6月7日則會上載BTS成員的靚相，大家要密切留意。另麥當勞App用戶憑App內的電子優惠券購買「The BTS Meal」，即享減$3優惠。

記者︰梁靜詩



