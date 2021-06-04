塗鴉大師FUTURA來港舉行《FUTURLAND》展覽 會場限定瘋搶產品全面睇【內附連結】
休閒消費 12:25 2021/06/04
近年塗鴉藝術家的作品在藝術界的地位愈見重要，當中來自美國的FUTURA的地位更是數一數二，剛剛他在疫情期間專程來港在中環置地廣場舉行大型的《FUTURALAND》展覽，而且FUTURA更為是次展覽預備不少獨家限定產品，FUTURA的產品一向被潮人追捧，Fans們今天要飛奔去掃貨了。
在港隔離檢疫了14天的FUTURA，一點倦意也沒有，非常生猛。
這一次FUTURA事隔46年再來到香港，聯同名創意工作室AllRightsReserved及FUTURA的品牌兼設計工作室Futura Laboratories，在中環置地廣場中於公共藝術展《FUTURLAND》展出其最新創作X-6000，一艘6米高的巨型火箭和7個1.8米高的外星人裝置藝術。
▼點擊圖片放大
+5
+4
與此同時，為了是次展覽，當然少不得在場限定產品，而這次產品更有是大堆頭製作，除了網上抽籤的不銹鋼或鋁製的限量精品外，更聯同數個時裝品牌包括Off-White、SILLYLAND和Billionaire Boys Club合作推出tee、tote bag、咕𠱸、鎖匙釦和貼紙等，一定可以滿足到不同FUTURA迷的要求。
▼點擊圖片放大
+5
+4
《FUTURALAND》展覽：
日期：即日起至16/6
時間：10am-8pm
地點：中環置地廣場地下中庭（免費入場）
期間限定店：
日期：即日至16/6
時間：11am-8pm
地點：中環置地廣場地庫2號舖
限量產品網上抽籤網址：https://ddtstore.com/
記者：何偉雄