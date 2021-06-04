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塗鴉大師FUTURA來港舉行《FUTURLAND》展覽　會場限定瘋搶產品全面睇【內附連結】

休閒消費 12:25 2021/06/04

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熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

塗鴉界大師FUTURA疫情下難得親身來港，在中環置地廣場舉行。（攝影：湯炳強）

近年塗鴉藝術家的作品在藝術界的地位愈見重要，當中來自美國的FUTURA的地位更是數一數二，剛剛他在疫情期間專程來港在中環置地廣場舉行大型的《FUTURALAND》展覽，而且FUTURA更為是次展覽預備不少獨家限定產品，FUTURA的產品一向被潮人追捧，Fans們今天要飛奔去掃貨了。

塗鴉界大師FUTURA疫情下難得親身來港，在中環置地廣場舉行。（攝影：湯炳強）

在港隔離檢疫了14天的FUTURA，一點倦意也沒有，非常生猛。

這一次FUTURA事隔46年再來到香港，聯同名創意工作室AllRightsReserved及FUTURA的品牌兼設計工作室Futura Laboratories，在中環置地廣場中於公共藝術展《FUTURLAND》展出其最新創作X-6000，一艘6米高的巨型火箭和7個1.8米高的外星人裝置藝術。

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與此同時，為了是次展覽，當然少不得在場限定產品，而這次產品更有是大堆頭製作，除了網上抽籤的不銹鋼或鋁製的限量精品外，更聯同數個時裝品牌包括Off-White、SILLYLAND和Billionaire Boys Club合作推出tee、tote bag、咕𠱸、鎖匙釦和貼紙等，一定可以滿足到不同FUTURA迷的要求。

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《FUTURALAND》展覽：

日期：即日起至16/6

時間：10am-8pm

地點：中環置地廣場地下中庭（免費入場）

期間限定店：

日期：即日至16/6

時間：11am-8pm

地點：中環置地廣場地庫2號舖

限量產品網上抽籤網址：https://ddtstore.com/

記者：何偉雄

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