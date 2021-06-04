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【生命鬥士】1歲女嬰指數好轉或肝臟正修復中　短腸症悅悅生存意志堅強緊握媽媽手

兒童健康 10:28 2021/06/04

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1歲女嬰指數好轉或肝臟正修復中，短腸症悅悅生存意志堅強緊握媽媽手。

1歲女嬰可悅（悅悅）打破醫生死亡預言奇蹟出生，與雙胞胎妹妹31周早產。悅悅於約1個月大經歷壞死性腸炎，肝功能不足5成，並先後捱過4次手術。悅悅於上月21日順利進行第4次手術，小腸由12厘米駁至30厘米，可是在觀察期間肝功能轉差，需「洗血」兩星期，看肝臟能否復原。悅悅媽媽於社交媒體更新女兒病況，透露悅悅阿蒙尼亞指數下降，醫生指不排除悅悅的肝臟有修復中的可能。悅悅亦緊握媽媽的手，讓媽媽感受悅悅堅強的生存意志。

悅悅已洗血約一星期，但情況並不理想。（「CoKa.Kona Baby」fb圖片）

悅悅媽媽在6月4日凌晨於Facebook專頁「CoKa.Kona Baby」表示，悅悅阿蒙尼亞指數的指數下降，由開始的120多跌至60多。媽媽早前曾解釋，當人肝衰竭、肝纖維化或小朋友生病時，才會出現阿蒙尼亞指數。媽媽引述醫生解釋，指悅悅的阿蒙尼亞指數好轉因在洗血的過程中沒有阻塞，亦不排除悅悅的肝臟有修復中的可能。

悅悅外表看來跟同齡孩子無異。（受訪者提供相片）

不過，洗血仍需繼續進行多一個星期，實際情況需待下星期三揭曉，

因為兩星期就足夠睇到佢個肝到底有冇修復嘅能力，如果有，洗血亦可停止。如果冇，繼續洗血亦都冇用，只會增加感染既風險......

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悅悅堅強意志父母不言棄

媽媽表示不會放棄，「只要悅悅仲有一口氣，仲有一絲嘅希望，我地都唔會放棄，我相信悅悅可以。」而且，半睡半醒的悅悅昨天更緊握媽媽的手，仿佛告訴媽媽她堅強的生存意志，

我知道你同我都唔想放棄，你仲好想同一班醫生姑娘玩，我知道你仲想見到爸爸媽媽。

父母努力處理情緒，陪悅悅走最後一段路。（受訪者提供相片）

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責任編輯：王明芳
 

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