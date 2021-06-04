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【外賣中伏】菲律賓Jollibee炸雞變炸毛巾　女食客：最差的用餐體驗

食用安全 11:09 2021/06/04

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菲律賓一名女子外賣Jollibee炸雞，卻發現變成「炸毛巾」。

相信許多人都試過用外賣App點餐，但以下經歷應算離奇。菲律賓一名女網民日前在網上投訴，指自己用外賣App向當地著名連鎖快餐店「快樂蜂（Jollibee）」訂購了5件炸雞，正打算用餐時，卻發現其中一件「炸雞」切不開，一撕才發現原來「炸雞」真身是一條包著炸衣的毛巾，令女網民大感噁心。

綜合外國媒體報道，菲律賓女子Alique Perez周三（2）日在Facebook發帖，指自己前一天向Jollibee外賣了5件炸雞，正想切一口炸雞餵給兒子時，意外發現其中一件「雞肉」特別韌，硬到用刀也切不開。

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於是她用力徒手撕開，才發現這塊「炸雞」的真身，其實是一條包裹著炸粉的「炸毛巾」。她又表示，平日見到別人發文投訴食物中有奇怪東西，都以為是捏造：「現在我相信這種事真的會發生了！」她又批評這次用餐經歷，是有史以來最差的一次體驗，讓人感到噁心。

帖文一出引來網民熱烈議論，菲律賓Jollibee隨後也就事件發表聲明道歉，表示相當關注事件，由即日起下令涉事分店停業3天，承諾會對員工重新培訓，並調查檢視食品製作流程，避免同類型事件重演。

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責任編輯：羅嘉欣

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