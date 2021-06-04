【日本過江龍】香港DAISO首間直營店九龍灣開幕　近7,000款特色商品及多款日本直送商品$12起

▲ 香港DAISO首間直營店九龍灣開幕！

AEON Stores Hong Kong 官方Facebook昨天（4日）宣佈首間DaisoJapan 100円店登陸香港！首間直營店位於九龍灣淘大商場，場內接近7,000款特色商品，更有多款日本直送商品，大家不用飛到日本，都可以瘋狂掃貨！

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DAISO是日本其中一間100円店，而品牌在海外的分店並非由DAISO直接營運。至於「AEON香港」是 DAISO的官方合作夥伴，但AEON就將香港店舖命名為「Living Plaza by AEON」，而店舖售賣的產品大部分是DAISO的產品，售價為每件$12，故又被稱為12蚊店。

不少人去日本，必定會Daiso Japan 100円店掃貨，因為當中有部分商品未必在香港的AEON 12蚊店找到，相對獨特。可是，九龍灣淘大商場的首間Daiso Japan專門店開幕後，相信大家都可以買到所有日本DAISO的產品了。

AEON Stores Hong Kong在Facebook指，九龍灣淘大商場的Daiso Japan專門店，場內接近7,000款特色商品，主打多款日本直送商品，包括家品雜貨、個人護理用品、文具、家居用品、小食等等。

從相片可見，大家可購買到不同特色日本餐具、可愛動物公仔拉鏈袋及日本口罩等等，滿足大人小朋友需要。

較早前，有網民發現筲箕灣Island Walk地下的一個店鋪正進行裝修，圍版印有「DAISO JAPAN」的字樣，並預告將會於7月開業，相信是成為品牌於香港的第二間直營店！詳情即睇【下一頁】

Daiso Japan 淘大店詳情：

地址：九龍牛頭角道 77 號淘大商場一期一樓 F48A, F49-57 號舖

營業時間：上午10至下午10時

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責任編輯：王芷瑩