  • 29°C
香港時間 : 2021604日 (週五) 11:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【林鍾一戰】林母怕子唔夠打擲百萬勸退賽　林作被諷縮沙：我係裙腳仔嗎?

娛樂 10:40 2021/06/04

分享：

熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

林作指母親以百萬利誘退賽。

林作與鍾培生「林鍾一戰」已訂9月開賽，林作和鍾培生各自進行訓練，但不忙繼續口水戰。日前林作在社交平台上載練拳受傷照，並指林母因心痛願意出100萬叫他退出，林作因此開po，向網友徵求意見，是否要接受阿媽的建議。

連日在工餘努力練拳的林作，在周三上載一張眼睛被打得瘀青的自拍照，留言：「今日將我的打腫眼照片Send畀身在內地的媽媽，媽媽馬上打來，要求我退賽。佢話：『我俾100萬你，你唔好打啦。』大家覺得，我應該攞我老母100萬，定攞終賠生100萬？我係裙腳仔嗎？」

    點擊圖片放大
    +5
    +4

網民嘲林作欲縮沙

網民對此熱烈討論，有留言：「Why not both?」，也有分析：「簽咗合約，退賽就唔只1,000,000 㗎啦」，同時有網民嘲林作想借此縮沙：「係咪想退賽？係就一個字！唔係就兩個字」、「你係裙腳仔就緊，如果你打都叫做有啲骨氣，唔打就真係冇人睇得起你」，更有嘲諷：「叫你飛裕美又唔見你咁聽話？」

林作努力操肌。（取自facebook）

【林鍾一戰】直播平台與鍾培生林作簽約　推出節目直撃賽前備戰實況

林作昨晚再度出po，留言：「我老母仍然堅持佢真係會俾100萬。好彩，有其子必有其母，我點都唔會信佢嘅。我信鐘生。」

之後他接連再留言：「重要的事情要講三次！我冇話要退賽，係我老母想我退賽！我冇縮，係我老母想我縮！但我老母叫我飛裕美，我有飛咩？我係個一直有著最獨立意志嘅真男人！」

日前林作跟鍾培生簽約做賽前節目。

雖然拳賽至9月才開打，但林作和鍾培生於拳賽之前，將會來個破天荒的合作，二人早前開記者會，跟網上直播平台簽約，將拍攝4集節目《鍾林大戰》，披露擂台戰籌備進度，實時直播形式展開連場激烈比拼，考驗體能、應變，及口才等，預計6月尾播出，因此相信林作退賽機會不大。

同場加映：鍾培生訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【有酒今晚吹】林作自爆醉酒後亂搞男女關係　酒後斷片第一件事要除褲
18:48 2021/04/20
【有酒今晚吹】林作自爆醉酒後亂搞男女關係　酒後斷片第一件事要除褲
【林鍾一戰】鍾培生曾介意標籤為「富三代」　直認渴望證明自己而性格好勝【有片】
16:43 2021/04/23
【林鍾一戰】鍾培生曾介意標籤為「富三代」　直認渴望證明自己而性格好勝【有片】
【開心速遞】張明偉上擂台影射林鍾一戰　林作關注有意贊助《愛回家》【有片】
11:44 2021/05/17
【開心速遞】張明偉上擂台影射林鍾一戰　林作關注有意贊助《愛回家》【有片】

你可能感興趣

【有酒今晚吹】林作自爆醉酒後亂搞男女關係　酒後斷片第一件事要除褲
18:48 2021/04/20
【有酒今晚吹】林作自爆醉酒後亂搞男女關係　酒後斷片第一件事要除褲
【林鍾一戰】鍾培生曾介意標籤為「富三代」　直認渴望證明自己而性格好勝【有片】
16:43 2021/04/23
【林鍾一戰】鍾培生曾介意標籤為「富三代」　直認渴望證明自己而性格好勝【有片】
【開心速遞】張明偉上擂台影射林鍾一戰　林作關注有意贊助《愛回家》【有片】
11:44 2021/05/17
【開心速遞】張明偉上擂台影射林鍾一戰　林作關注有意贊助《愛回家》【有片】
林作 鍾培生 裕美 娛樂人物職業 網絡熱話 電競 拳擊 演員 KOL

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶