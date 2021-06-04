【林鍾一戰】林母怕子唔夠打擲百萬勸退賽　林作被諷縮沙：我係裙腳仔嗎?

▲ 林作指母親以百萬利誘退賽。

林作與鍾培生「林鍾一戰」已訂9月開賽，林作和鍾培生各自進行訓練，但不忙繼續口水戰。日前林作在社交平台上載練拳受傷照，並指林母因心痛願意出100萬叫他退出，林作因此開po，向網友徵求意見，是否要接受阿媽的建議。

連日在工餘努力練拳的林作，在周三上載一張眼睛被打得瘀青的自拍照，留言：「今日將我的打腫眼照片Send畀身在內地的媽媽，媽媽馬上打來，要求我退賽。佢話：『我俾100萬你，你唔好打啦。』大家覺得，我應該攞我老母100萬，定攞終賠生100萬？我係裙腳仔嗎？」

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網民嘲林作欲縮沙

網民對此熱烈討論，有留言：「Why not both?」，也有分析：「簽咗合約，退賽就唔只1,000,000 㗎啦」，同時有網民嘲林作想借此縮沙：「係咪想退賽？係就一個字！唔係就兩個字」、「你係裙腳仔就緊，如果你打都叫做有啲骨氣，唔打就真係冇人睇得起你」，更有嘲諷：「叫你飛裕美又唔見你咁聽話？」

▲ 林作努力操肌。（取自facebook）

【林鍾一戰】直播平台與鍾培生林作簽約 推出節目直撃賽前備戰實況

林作昨晚再度出po，留言：「我老母仍然堅持佢真係會俾100萬。好彩，有其子必有其母，我點都唔會信佢嘅。我信鐘生。」

之後他接連再留言：「重要的事情要講三次！我冇話要退賽，係我老母想我退賽！我冇縮，係我老母想我縮！但我老母叫我飛裕美，我有飛咩？我係個一直有著最獨立意志嘅真男人！」

▲ 日前林作跟鍾培生簽約做賽前節目。

雖然拳賽至9月才開打，但林作和鍾培生於拳賽之前，將會來個破天荒的合作，二人早前開記者會，跟網上直播平台簽約，將拍攝4集節目《鍾林大戰》，披露擂台戰籌備進度，實時直播形式展開連場激烈比拼，考驗體能、應變，及口才等，預計6月尾播出，因此相信林作退賽機會不大。

同場加映：鍾培生訪問