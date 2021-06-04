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【一笑渡凡間】尹詩沛公堂剖白內心戲有層次　網民大讚：就算做配角一樣演得好【有片】

娛樂 11:06 2021/06/04

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尹詩沛在《一笑渡凡間》中演技爆發。

TVB劇《一笑渡凡間》以不同查案故事為題，在昨晚（6月3日）劇情講飾演冬瓜嬌的尹詩沛，因傷害梁大力（魯振順飾）被遞補。尹詩沛演繹在公堂上含淚控訴報仇真相的演出，有如個人表演，繼《金宵大廈》、《十八年後的終極告白》後再次演技大爆發。

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演技再次爆發

《一笑渡凡間》劇情講冬瓜嬌為幫愛人田斤報仇，處心積累走近梁大力身邊，正在想傷害對方時就恰巧被蘇柔（湯洛雯飾）逮捕。公堂上，冬瓜嬌道出田斤是正人君子，但就不幸被梁大力陷害，更因此殘廢並死去。而冬瓜嬌為揭穿梁大力的虛偽面目，不惜借意埋身趁機把他殺害報仇。

尹詩沛的演技再次騷內心戲，由含淚演出到失聲痛哭，把角色失夫的傷感及怨恨亦演得非常到位，情感細膩，令觀眾亦大讚：「就算只係做配角演員，一樣演得好」、「演技有層次，非常好！」。

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轉型實力派演員

尹詩沛入行第11年，近年的演出多番能引起觀眾注意。在2019年的《金宵大廈》中演舞女芳芳，與莎莎（阮兒飾）的一段Sheshe戀情感動觀眾，首次憑實力彈出。

2020年，尹詩沛再在《十八年後的終極告白》中轉型演Tiger嫂「豬肉娣」，以一淡妝素服拍攝的她不再做「御用妓女」，而在老公Tiger死去之後，更有連場喊戲要獨自演出，包括在殮房認屍及在豬肉檔把木屐痛哭的戲份，都令觀眾為之動容。

自此，尹詩沛的實力終得觀眾及公司賞識，而有樣有身材的她，其實從入行起就演過不少舞女及風塵女子的角色，現時亦終能擺脫「御用妓女」戲路，挑戰不同類型的角色。

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同場加映：尹詩沛訪問

撰文 : TOPick 柴犬出動

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