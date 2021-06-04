【檢疫酒店】暑假嚴重短缺有酒店14日索價逾50萬　留學生急返港探病未可如願

▲ 暑假嚴重短缺有酒店14日索價逾50萬，留學生急返港探病未可如願。

港府昨日（3日）公布33間納入第4輪指定檢疫酒店名單，最高可供應逾1.1萬間房間，2間新增酒店將提供約500房間，以紓緩暑期緊張情況。酒店房短缺下，有五星級酒店一晚檢疫房索價3.6萬，如檢疫14天，費用逾50萬元。

增2酒店至33間 涉逾1.1萬房

連同上月20日公布31間酒店，第4輪指定檢疫酒店共涵蓋33間酒店，合約期本月20日至8月31日，新增香港喜來登酒店及銅鑼灣皇冠假日酒店2間酒店，將額外提供約500個房間，每晚費用988至3,410元不等。

最新檢疫酒店名單：

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公務員事務局局長聶德權表示，可在有需要時調整名單內酒店所提供房間數目，連同部分酒店可提供備用房間，第4輪指定檢疫酒店最高可提供逾1.1萬間房間。

酒店業表示，暑期期間9成酒店房間已爆滿，但部分房價較貴仍可預訂，如房價最貴的置地文華東方酒店，昨仍可預約14天大型套房，但一晚索價逾3.6萬，費用需逾50萬元；最平的尖沙咀華美達華麗酒店，最快7月中可入住，14天開支為5,600元，21天為8,400元，平均每晚400元。

在加拿大留學的李先生指，近日因在港家人住院，須急訂機票回港，惟檢疫酒店供應緊張，最快也要等到6月底，未能趕及7月初完成檢疫趕往探望，目前只能繼續留意房間供應，最壞打算是改為視像見面。

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記者：陳麗娜、鄧凱文