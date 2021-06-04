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【調教你MIRROR】讚邱士縉給予MIRROR安全感　梁祖堯鼓勵Stanley：敬佩你的真心

娛樂 11:38 2021/06/04

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梁祖堯於社交平台寫下對MIRROR成員邱士縉（Stanley）的感想。

由梁祖堯及MIRROR主持的ViuTV真人騷《調教你MIRROR》將於下周一（3月7日）起首播，負責指導MIRROR的梁祖堯於社交平台以「一日一鏡仔 Stanley」為題，寫下對邱士縉（Stanley）的感想。

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（IG圖片）

阿祖與Stanley多次見面

梁祖堯指，Stanley是見面次數最多的MIRROR成員：

十二個入面，應該見佢最多，因為喺造星3時佢成日都來探呀蓮（Alina）班，每次比賽時又會做私人攝影師，
有次排練中呀蓮講開有間嘅蘋果酥好好食，一陣佢就攞住兩盒出現咗，買哂俾我哋全部人食sweet 爆。
排Alina 同Manson 10 強演出這麼近那麼遠，我哋3個創作團隊(Stanley , max 同我)成日一齊傾一齊jam，好似已經係好耐嘅事，
又好似啱啱咁，時間，真係奇怪。

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（IG圖片）

他又以最強和最弱的混合體形容Stanley：

講番Stanley .
我會用最強和最弱的混合體來形容佢。
強，佢有一個Big heart , 好真心地照顧大家。你諗吓，我哋果陣係佢女朋友嘅隊友，都咁照顧我哋，
你就估到佢係會幾咁照顧11個兄弟。
甚至乎拍攝嘅時候，佢亦都會主動咁樣照顧我哋成個拍攝團隊，無論係轉場要幫手攞嘢，幫手set up，維持秩序，
甚至如果有機會要除暴安良我覺得佢都係會挺身而出嗰個。總之有佢喺度大家就會覺得好有安全感。
咁點解會話佢弱呢？Stanley 佢有個好脆弱嘅內心。佢係一個好善良嘅人冇人會傷害佢，但係往往佢對自己要求好高，
佢會因為一個未能夠成功做到嘅位，不停咁樣反覆練習，比自己好大壓力，越緊張就越做唔到，最後嬲自己嬲到滴下下男兒淚。

梁祖堯表示為此心痛：

見到佢咁樣我就會好心痛，大家睇節目就會見到佢呢一面。
而要勇敢俾大家見到自己嘅軟弱，真係要好大勇氣，我好敬佩你的真心和勇氣。

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最後，他鼓勵Stanley稱：

Stanley , 每個人都有自己果個階段嘅limitation.當然每個人都要努力，但係道理就同個杯半空定半滿一樣，
一定要好好咁樣肯定自己而家有嘅成績同埋能力，好享受當下發生嘅每一刻，可能困難就會不知不覺地解決了，
要肯定自己多一點，愛自己多一點，找回那個大無畏的初生之犢般的心態，然後再加上你現在的歷練和穩重感，
你一定會更享受每次的機會。
講就易，我都仲學習中
互勉之，兄弟!
#mirrorweare 

同場加映：姜濤專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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