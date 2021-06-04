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【屯馬綫】屯馬綫6月27日全綫通車　港鐵將送出10萬張單程車票

社會 10:50 2021/06/04

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屯馬綫將於6月27日全面通車。（資料圖片）

屯馬綫將於6月27日全面通車，港鐵行政總裁金澤培說，港鐵除了在通車後6個月在屯門綫4個車站提供推廣優惠外，亦會額外送出10萬張免費單程車票，詳情稍後公布。

立法會鐵路事宜小組委員會會議今日（4日）討論屯馬綫通車安排，多名議員關注有部分路綫車費出現「短貴長平」現象。建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓表示，由紅磡前往顯徑站車費為9.6元，但搭多一個站到大圍票費卻為6.2元，兩者相差3.4元，要求港鐵交代如何理順有關問題，以及所需時間。

金澤培回應指，港鐵在制訂票價時，除了與車程距離相關，亦會考慮市場因素包括方便性等問題，因此出現「短貴長平」的情況。他續指，當通車後部分車程可提供多種路綫選擇，雖然新綫路是縮短車程，但原本的綫路則較長，故當中亦涉及歷史因素。港鐵日後將透過日後票價調整，理順有關問題。

運輸及房屋局副秘書長黃珮玟說，曾聽到意見指，政府可以少收港鐵租金甚至免租，從而令降低西鐵綫車費，但政府認為這做法等同以公帑補貼港鐵，故相信直接幫助支付較貴交通費的市民，減輕交通開支較為合適。她又說，由於未來經濟狀態難以預測，因此難以估計要多少時間，才能理順有關問題，以免造成誤導。

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記者：陳子謙

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