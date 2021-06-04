【親子溝通】疫情留家與子女「困獸鬥」增磨擦　在職爸爸與女兒互寫日記改善溝通

▲ 有公司透過舉辦工作坊，幫助家長員工改善親子溝通技巧，從而增進親子關係。

疫情爆發至今已持續一年多，為了減低傳播風險，有不少公司實行在家工作。加上早前停課，令到很多家長須留在家中與子女「困獸鬥」。而日夜相對難免會增加磨擦，影響親子關係。有公司最近與非牟利教育機構和青年智庫合作，舉辦改善親子溝通的工作坊。有在職爸爸在參加工作坊後表示，明顯感受到與女兒的溝通較以前深入，在增進親子關係的旅程上踏出了重要的一步。

▲ 有公司舉辦社交情緒教育工作坊讓家長員工參加。（受訪者提供）

在家工作影響親子關係

疫情下，在家工作和在家學習無論對父母或小朋友都是一大挑戰。「我們經常說不要將情緒帶到工作，但是很困難的。」作為人父的市場活動及顧問公司人力資源部經理Jeremy說，公司大約六成員工為在職父母，他們在實施在家工作一段時間後不少都叫苦連天，

例如在家中開會或者很專心工作時，突然被子女煩擾…在公司的WhatsApp group看到有些媽媽說，在家工作真的很麻煩，寧願回來公司工作。

即使不是在家工作，很多時候家長亦會被子女的事影響到工作表現。為了減輕員工在這方面的壓力，公司安排了一連四節的「社交情緒教育工作坊」讓家長員工參加，希望幫助他們掌握合適的方法與子女溝通，從而改善關係，在工作的時候亦不用「心掛掛」。

▲ Donald一家四口相處融洽。（受訪者提供）

在職爸爸缺乏時間與子女溝通

其中一位參加者Donald，育有8歲的女兒和3歲的兒子。他指作為在職父母的最大的困難，就是平日缺乏時間與子女溝通。「每日下班回家已是7時，吃飯、洗澡、做家務、跟進功課後，變相真正聊天的時間幾乎少於15分鐘」。所以Donald非常珍惜周末的家庭日，享受一家人一起外出吃壽司、看電影或釣魚等時間。

由於子女兩人的性格截然不同，Donald與他們溝通亦要花點心思。他指大女性格文靜、慢熱；相反細仔性格好動、熱情，

我跟女兒說話時，會盡力引導令她『開金口』，希望她可以說多點事情給我知道。至於兒子，始終他年紀較小又比較主動，我問他問題他會高興地娓娓道來。

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雖然Donald會主動了解女兒在學校的事情，不過對話一般都是「一句起，兩句止」：「『今日在學校怎樣？』、『幾好呀，不錯呀』，然後對話就完結了。」他形容溝通很「公式化」。久而久之，Donald留意到跟女兒的交談只流於表面。

其實早在大女3歲時，Donald已經有閱讀育兒書的習慣，不過當記者問起原因時，他不禁感觸落淚，

因為很多人都說，11歲開始，女兒與父母的關係會變化得很大，我便開始想是時候了解一下，未來這兩年怎樣跟女兒溝通才能夠保持關係。

▲ Donald與女兒透過互寫日記和利用感受卡表達自己。（受訪者提供）

透過工具分享彼此感受

談到參加工作坊最大的得著，Donald表示自己與女兒都是不擅於表達感受的人，透過利用感受卡等的工具，跟女兒一同寫日記，互相分享感受。他憶述有日學校派了數學測驗卷，女兒考得七十多分。當Donald問她的心情如何，女兒坦言並不滿意，亦擔心爸爸會因此感到憤怒。

但透過分享感受卡，Donald讓女兒知道自己並不憤怒，而是懷著平穩的心情。Donald向女兒解釋，說知道她已盡力溫習，對此已感到滿意，反而著她不用介意分數。

透過這個日記，當晚真的是大家談話多了，我很驚訝自己會說出這些說話，以前是『交功課』式地回應，現在溝通相對較深入以及是雙向的，我會對女兒說出自己的感受。

▲ Richard與4歲仔仔周末會外出行山。（受訪者提供）

家長對子女說話一般較命令式

另外一位育有4歲兒子的爸爸Richard，留意到自己平日對小朋友說話時的口吻，都是比較命令式。例如每當仔仔做錯事，Richard一般便會立即責罵他，或命令他要做某些事情，小朋友就會開始「扭計」或哭鬧，他形容情況就像一個「輪迴」一樣。

以前我們做錯事，父母會大聲責罵我們，以前還會打，而很多時候因為我們小時候都是這樣，便會覺得這是一個（育兒）方法。

而工作坊對Richard最大的幫助，就是令他加深對兒子的了解，學會在責備前要先聆聽他內心想說的話，這樣才能建立渠道去處理發生的事情。他指以往最大的問題，就是經常忽略了中間溝通這重要的過程。

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不過知易行難，有一晚，Richard因一些事情而大聲責備了兒子，其後冷靜下來後，他向仔仔道歉和表達自己當時責備他的原因和想法。那次之後，Richard感受到兩父子的關係較以前親密。

這是令我最深刻的，因為平常跟他說話，說了兩句他可能便走去玩了，但那一刻他很安靜地聽我說，好像告解般哈哈。

機構推社交情緒教育

這次工作坊是由非牟利教育機構JUST FEEL感講，以及青年智庫MWYO合辦，是兩個機構首次將有關工作坊帶入企業。MWYO青年辦公室研究員黃樂謙表示，希望透過教育在職家長，讓他們和子女更懂得表達自己，從而減少爭執和改善親子關係。工作坊的主題是「善意溝通」，JUST FEEL感講項目經理霍靖兒指，

我們強調『connection before solution』，很多時候都會習慣先處理、解決問題，但其實很多家長都說，原來找到連結，解決方法很快出現，問題並不在於處理事情，是中間沒有處理到心情，沒有處理到關係，這個才是我們很想帶出的重點。」

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記者：鄭樂晴