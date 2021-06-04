【ERROR成員】193爆阿Dee外號「屎哥」　三爺選心目中心三大男神【有片】

▲ 193爆約會秘笈公開擇偶條件，因一個原因當眾拒絕衛詩雅求愛。

超人氣ERROR成員「三爺」193（郭嘉駿）應衛詩雅的邀請，到對方的YouTube節目《衛食攻略》任嘉賓。三爺與與衛詩雅在節目中齊返二人首次見面的地方約會，大談雙方的擇偶條件。但當193聽到衛詩雅家中有7隻寵物時，馬上落閘拒絕對方。

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三爺想開咖啡店

在節目中，193與衛詩雅重返首次見面的餐廳，並回憶笑指上次見面時地方太昏暗，看不清對方的面容，今次要再好好望清。該餐廳其實是193的好友所開，他自言本來也有開咖啡店的計劃：「跟這裡的模式差不多，下午是咖啡店，晚上賣雞尾酒配水煙。」

所以193對餐廳的食物也有所研究，搞笑地不停向鏡頭講出面前餐點的「成本價」，順道斥友人「呃錢」，不過又補說客人到來為了「打卡」，亦非常願意消費。

衛詩雅問193開餐廳是否也想「呃錢」時，他即謂：「賺錢為本，要修飾地說，不是呃是你情我願。」

▲ 193向鏡頭放電，不知又迷暈多少「3嫂」。（影片截圖）

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193擇偶條件

193認為與女生的首次約會，要到「打卡」為主的餐廳，幫對方拍下「男友視覺」的照片，能夠幫對方「呃Like」自然成功哄到對方。隨後更直言自己是個「外貌協會」會員：「一定係外表行先，唔睇內在。絕對唔睇！」

身高過人的193又透露，過去最高的女友只有1.65米高，自己未有肯意去挑選身材高的女生。不過當講到擇偶條件，他則指自己會看內在特質：「總之大家合眼緣、合拍、有話題就可以在一起。」

▲ 因為衛詩雅家有7隻寵物，193斷言拒絕對方。（影片截圖）

三爺驚動物

193直言偏好皮膚白和可愛型的女生，衛詩雅聞言則指對方不會喜歡她，她表示自己除皮膚黑外，還因為她很喜歡小動物。

三爺聞言也馬上稱：「咁我哋唔啱，對唔住。我唔係唔鐘意動物，我係驚，好驚多毛的東西，不知他們想甚麼。我而家拒絕你，唔好對我有非份之想！」

193在抱狗仔和吃屎兩個選項中，竟更選擇了後者，他重提當年在《花姐ERROR遊》中吃了清水健親手餵食的草食動物糞便，直指：「除了動物甚麼都不怕。」

及後衛詩雅提到家中養了7隻相處融洽的貓狗，193表現驚訝：「咁癲！你開動物園？我直頭上唔到你屋企門口。」又自爆每次出走廊掉垃圾都覺很好驚，每次經過有養動物的住戶門外要故意放輕腳步，怕被內裡的狗吠。

大爆ERROR秘密

自認全公司「最飲得」的193笑言其外號是「九龍灣千杯不醉」，而ERROR成員來說第二能喝是保錡、阿Dee第三，肥仔是最弱的一員：「他很少喝酒，有次到日本工作，他喝了半杯雞尾酒就醉了，然後開始找籍口說自己氣管敏感會收縮，叫大家不要找他喝。」

有話直說的193再爆ERROR秘密，指成員們都很喜歡拉屎：「我想全公司甚至全行都知ERROR喜歡屙屎，我是個比較內斂的人，會在家上完再出門。而我的隊友每日開工前、Roll機前都會屙屎，所以我人生可能有三份一的時間都在等他們屙屎、等埋位。」

193更爆出阿Dee的外號是「屎哥」，因為每次準備埋位他就會上廁所，然後工作人員就會敲門催促。而肥仔則長期帶備保濟丸，更會在拍攝期間會要求突然暫停，衝去廁所上大號。

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心中男神三甲

節目尾段，衛詩雅著193分享心中男神的人選，他指心中男神有三位，當中包括轉數快、幽默、聰明的黃子華：「小時候會買他的DVD來看，很迷戀他。」另外則是由電視台演員，做到今日擁有自己電影帝國的古天樂：「他涉獵許多生意還不忘做善事，是個男神的榜樣。」

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▲ 193也是現時不少人的男神。（影片截圖）

還有跟他同樣出自《全民造星》的姜濤：「我真的很喜歡姜濤，很尊敬這個人，每次表演都好勤力，對自己要求好高。由《全民造星》出來之後很快已經去到一個好高的位置，但他仍然保持著謙遜的心，鞭策自己還會照顧身邊的隊友，想所有人一齊好，而非他一個人好，也是男神的榜樣。」

同場加映：姜濤專訪