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【男人最痛】醋妻不滿丈夫受異性歡迎　趁熟睡偷襲狠剪生殖器剩1cm

親子 11:24 2021/06/04

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丈夫被妻子剪斷生殖器。

妒忌心可引發恐怖的家庭糾紛，越南近日有一名人妻，因妒忌丈夫受女性歡迎，竟趁丈夫熟睡時，用剪刀將其生殖器剪下。事發後，人妻將丈夫連同陰莖送院，做了數小時手術成功接回，慶幸術後恢復情況良好。

事發於越南胡志明市，當地大水鑊醫院泌尿科醫生近日分享病例，提及有一名40歲患者在4月下旬緊急入院，當時是他的妻子帶著他和被切斷的生殖器前來。患者下身沾滿鮮血，失血過多，但被剪斷的生殖器切口完整，被密封保存良好。

男子入院接受陰莖駁回手術。（影片截圖）

接駁手術有難度

醫生指出，患者下體切口距離陰莖頭只有約1厘米，切口相當鋒利。不過，由於病人從切斷到入院已過了7小時，但這類病例最佳處理時間是6小時內，陰莖被切斷部分血液不足時間相當長，因此需立即進行駁回手術。

而且陰莖以剪刀剪斷，醫生需要處理好傷口，正確清洗被切斷的部分，才可以避免傷口感染。此外，從技術層面來看，駁回陰莖屬高難度手術，要用外科顯微眼鏡，醫生須經過顯微外科、血管外科等訓練。

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恢復情況良好

慶幸，手術順利完成，男子恢復情況良好，血液可流通，接回的陰莖也開始呈粉紅血色，手術後10日，男子已能出院。男子接受當地媒體訪問時，也表示感覺不錯。

警方就事件介入調查，消息指，人妻不滿丈夫受女性歡迎，因而發生家庭糾紛，人妻一時火遮眼，趁丈夫熟睡時偷襲，用剪刀把丈夫的陰莖剪掉。

外科主任醫生Thai Minh Sam表示，泌尿科每年都有5至10個類似病例，原因除了患者因情緒問題自我切割或意外受傷，還有很大部分是被另一半切斷。

若不幸發生類似意外，被切斷的陰莖若能良好保存，會增加接回的機率，醫生有以下建議：

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