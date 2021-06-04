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【逆天奇案】劉佩玥性感復仇者帶出高潮　阿Moon多次演出比主角更搶鏡【多圖】

娛樂 18:54 2021/06/04

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劉佩玥性感演出製造《逆天奇案》高潮。

TVB劇《逆天奇案》將大結局，劇情進入高潮，當中劉佩玥（Moon）所演大反派尤麗，本來是個泰國華僑尤麗，但為替愛人報仇不擇手段。劉佩玥在《逆天奇案》不但騷演技，並有多場性感演出，有觀眾認為劉佩玥比同劇林夏薇、馮盈盈更搶鏡。

【生蛇困擾】劉佩玥受「生蛇」折磨　Moon呻好痛：似被針拮火燒電擊

二人不少床戲。（《逆天奇案》截圖）

尺度大膽豁出去

Moon在《逆天奇案》中打破過往的形象，與不少對手「埋身肉搏」，當中與飾演丈夫的張穎康更有激烈的情慾戲，包括Moon化身性感軍人誘惑張穎康。

劉佩玥早前接受TOPick訪問坦言收到劇本時感到驚喜，表示只要大家覺得可以勝任，她甚麼角色都願嘗試：「每當我有甚擔心，一定會和監製討論，最緊要是溝通。」

對於《逆天奇案》中的親熱戲，Moon稱：「尺度如何都會和導演、監製編劇等討論清楚，再引導我呈現角色。所以不單只有我自己的努力，也有背後的團隊相信我，引導我突破，他們功勞也是非常大。」

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【香港小姐】劉佩玥媽媽35年前選港姐與周海媚同屆　Moon入行7年靠媽媽釋放壓力

歷年演出成績亮眼

Moon入行約8年，但認為本身仍在探索階段。她亦從不局限自己的戲路，因此過往亦有不少令人留下深刻印象的演講，例如2016年拍攝的劇集《殭》，Moon在監製陳維冠的鼓勵下剪短頭髮，當時入行不久的她，卸下港姐光環展現硬朗的一面。

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其實Moon早在2016年《幕後玩家》中，已成功演繹進取小三角色，劇中身穿黑色厘士吊帶小背心誘惑黃宗澤一幕，更成為經典。之後Moon在《城寨英雄》、《跳躍生命線》、《降魔的》系列的討論度不輸主角。

另外，劉佩玥早前以旁聽生身份，與黃庭鋒合作聲演《童心》獲一致獲好評，評判大讚二人演出近乎完美。

同場加映：劉佩玥訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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