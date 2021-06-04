【新冠肺炎】今日新增一宗輸入個案　消息指一名17歲少女初步確診檢出帶N501Y

▲ 本港新冠肺炎疫情持續緩和。

本港新冠肺炎疫情持續緩和，消息指一名17歲少女初步確診，疑感染源頭不明，或曾訪第27屆香港國際教育展，入住屯門醫院，其口水樣本檢測經醫院檢測後陽性，檢出帶有N501Y變種病毒。

TOPick接獲讀者告知，指今日（4日）收到「安心出行」感染通知，內容指衞生防護中心呼籲曾於5月29日到訪第27屆香港國際教育展的市民，盡快接受檢測。詳情請見【下一頁】

另外，衞生防護中心今日（4日）新增新增一宗輸入個案，涉及一名21歲女子，一直無病徵，未有接種疫苗，5月31日乘搭QR818航班由奧地利返港，入住西營盤華美達海景酒店，第三日樣本檢測呈陽性，同樣檢出有N501Y變種病毒，至於是否帶有L452R則有待檢測結果。同日新增少於5宗初步確診個案。

最新29間疫苗接種中心分布：

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昨日（3日）新增一宗輸入個案，患者從印尼抵港，由於患者的病毒量低，現時未知是否感染變種病毒，另有初步確診個案少於5宗，本港自4月24日以來，沒有本地感染病例。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳麗娜