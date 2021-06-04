【非法集會】警方拘2人涉宣傳或公布未經批准集結　包括36歲支聯會副主席鄒幸彤

▲ 新界南總區刑事總部高級警司羅國凱。（警方fb截圖）

警方今日（4日）拘捕兩人涉嫌宣傳或公布未經批准集結。據了解，其中一名被捕者為支聯會副主席鄒幸彤，她今晨被警方拘捕；另一名被捕男子是學生。

新界南總區刑事總部高級警司羅國凱指，警方早前禁止支聯會今日舉辦公眾集會，但往後留意到有人不理會公眾活動被禁止的決定，透過社交平台宣傳和呼籲市民參與被禁止的公眾活動，已違反宣傳或公布未經批准的集結，今早在沙田和中環區拘捕1男1女，包括36歲姓鄒女子，報稱律師，屬支聯會成員；20歲姓張男子，報稱外賣速遞員。

他批評，2人行為極度不負責任，除了本身是違反法例，若有任何人受到他們的教唆出來參與，因而違反法例。他強調，支聯會原定在今晚舉行的集會已被禁止，呼籲市民切勿被禁止的公眾活動或是未批准的集結。若市民漠視防疫安排參與沒有必要的群眾聚集，亦會觸犯限聚令。

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記者：陳子謙