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【東鐵綫】新信號系統平均每4天發生事故　港鐵：近兩個月情況改善

社會 12:28 2021/06/04

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港鐵東鐵綫新信號系統和新列車自2月6日開始啟用。（資料圖片）

港鐵東鐵綫新信號系統和新列車自2月6日開始啟用，至今有27宗服務延遲8分鐘或以上的事故，包括一宗涉及一列9卡列車的集電弓出現故障，即平均約4天發生一次事故。港鐵表示，近兩個月情況有改善，事故慢慢減少，新信號系統啟用初期需時磨合，希望市民體諒，相信服務質素會慢慢提升。

立法會鐵路事宜小組委員會今日（4日）討論沙中綫工程的最新進展。港鐵工程處總經理（工程建造）周蘇鴻指，明年第一季通車的目標非常嚴峻，但沒有放棄這個目標，會盡力「追得一日得一日」。港鐵行政總裁金澤培稱，工程團隊每晚只有數小時測試新信號系統，同時要繼續恆常維修，要追回進展非常困難。

會上亦討論到有東鐵綫新信號系統的最新情況，建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓表示，在27宗服務延遲8分鐘或以上的事故中，2月時有13宗，至5月則有7宗，雖然數字有所減少，但不清楚港鐵何時可以修正，擔憂會影響沙中綫通車日期。

周蘇鴻指，東鐵綫新信號系統投入服務後，近兩個月情況較最初兩個月有改善，而5月發生的事故主要與新列車相關，因新列車正逐步抵港，投入服務需時磨合，未來數月會理順新信號系統和新列車的問題，目標今年內開展總體聯合測試和進行法定檢測的程序。他又透露，目前已有12部9卡列車已抵港，其中有8部已投入服務，會按計劃盡快將新列車引入新信號系統。

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記者：陳子謙

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